Hij was jarenlang een schier onbekende in de schaatswereld, maar sinds zijn sensationele wereldrecord van vorige maand kent iedereen Timothy Loubineaud. De Fransman reed op de 5 kilometer de toptijd van Nils van der Poel uit de boeken. Sinds dat succes is hij in één klap een stuk populairder en leren we steeds meer over de topschaatser. Onder meer over de moeilijke momenten die hij als kind moest overwinnen.

Want Loubineaud werd lang niet altijd toegejuicht. De schaatssensatie is inmiddels 29 jaar oud, maar weet nog goed dat hij wat vervelende momenten in zijn jeugdjaren meemaakte. Daarover vertelt hij openhartig in gesprek met Schaatsen.nl. De schaatser biecht op dat hij door zijn ervaringen op een andere manier naar het leven is gaan kijken.

Geen vrienden

Hij gedraagt zich sinds hij houder van het wereldrecord is namelijk niet anders dan daarvoor. En dat heeft volgens hem te maken met zijn jeugd. Hij was toen niet bepaal geliefd bij zijn generatiegenootjes. "Ik had geen vrienden. Ik werd nooit uitgenodigd voor feestjes. Niemand snapte wat het betekende om een skater te zijn", aldus de man die al op jonge leeftijd bezig was met topsport.

Pijnlijke opmerking van docent

Maar niet alleen leeftijdsgenoten zorgden voor vervelende ervaringen. Zelfs een scheikundedocent deed daar aan mee. "Hij zei dat ik de tijd van de klas verspilde, dat ik nooit iets zou bereiken." Een pijnlijke uitspraak die veel mensen veel verdriet zou doen, maar Loubineaud ligt er niet meer wakker van. "Ik hoef me niet te bewijzen. Niet aan hem. Niet aan iemand anders."

Hij vindt dat hij alleen zichzelf tevreden hoeft te stellen. Dat komt mede door het eenzame bestaan in zijn jeugdjaren. "Ik moest leren leven met mezelf. Als je dat kunt, is alles makkelijker."

Politieagent in Frankrijk

De Fransman is een hoop levensjaren en ervaringen rijker. En inmiddels is hij dus trotse houder van het wereldrecord op de 5 kilometer. In Salt Lake City reed hij 6:00.23, meer dan een seconde sneller dan het oude wereldrecord van Nils van der Poel uit Zweden (6:01.56). En dat doet Loubineaud allemaal naast zijn 'gewone' baan. In het dagelijks leven is hij in Frankrijk politieagent.

World Cup in Heerenveen

Dankzij het succes is hij in een klap ook een favoriet voor olympisch goud tijdens de Spelen in Milaan over twee maanden. Maar eerst wil hij dit weekend schitteren in Thialf. Daar staat de derde World Cup van dit seizoen op het programma. Zijn ouders en vriendin hopen op een nieuwe zege van de Fransman, die zaterdag in actie komt op de 10.000 meter.

