De Nederlandse schaatsster Pien Hersman was present bij de NK Clubs, waar ze de eer verdedigde van de Warmondse IJs- en Skeelerclub. De eindzege ging naar HC Heerenveen, maar het plezier was er niet minder om bij Hersman.

Sportnieuws.nl vroeg Hersman hoe het na de zomerstop was om weer te tijden in Thialf. "Vorige week heb ik al een wedstrijd gereden. De eerste wedstrijd is altijd spannend, het is een soort nulmeting, waar kom je vandaan?", aldus Hersman.

"We komen net terug uit Spanje, voor een trainingskamp. We hoefden hier dus niet veel te verwachten."

NK afstanden eind oktober 2025 in Thialf

"Het ging beter dan vorige week", vond ze. "We hebben nog een maand tot de NK afstanden." Dat is het officiële startschot van het nieuwe seizoen. "Het gaat om de details, de snelheid is echt even wennen."

Ze kijkt met warme herinneringen terug op haar clubjaren. "Ik ben begonnen bij Sassenheim. Warmond was een andere club. Ze trainden weleens samen. Het waren kleine clubs geworden en inmiddels zijn ze samengegaan. Bij de club is het echt begonnen. Ik had een heel leuk team", zegt Hersman. "Clubs zijn bij het schaatsen superbelangrijk."

Pien Hersman wil ontspannen schaatsen

Maar nu is de opbouw naar de Olympische Winterspelen superbelangrijk. "Stap één dit seizoen is de NK afstanden", zegt ze. "Ik behoor niet tot de favorieten, dat is voor mij wel lekker. Ik hoop mezelf erbij te schaatsen voor de World Cups. Dat is het meest realistisch en dan kijken we wel weer naar de Olympische Winterspelen. Als junior had ik wel een favorietenrol en dat ging me wel goed af. Bij de senioren is het weer anders."

Ze staat er ontspannen in. "Ik probeer vooral realistisch te blijven en als ik relaxed ben dan schaats ik ook het hardst. Dus ik ga me niet druk maken."

NK Clubs met topschaatsers

Veertien schaatsclubs hadden zich geplaatst voor het NK Clubs in Thialf, Heerenveen. Enkele grote namen die hun vereniging vertegenwoordigden waren Jenning de Boo, Joep Wennemars, Suzanne Schulting, Antoinette Rijpma-De Jong en Dione Voskamp, Tim Prins, Patrick Roest en Angel Daleman.