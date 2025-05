Schaatstalent (16) heeft 'geen ideaal' lichaam en put hoop uit Jutta Leerdam: 'Het kan gewoon'

Het Nederlandse vrouwenschaatsen beleeft topjaren. En er staan alweer enkele tieners vol ongeduld klaar om het de huidige heersers lastig te maken. Een van hen spiegelt zich aan Jutta Leerdam: Naomi Wessels.

Wessels (16) uit Rosmalen richtte zich jarenlang op kunstschaatsen, tot ze merkte dat ze haar plezier in die tak van sport aan het verliezen was. Ze vreesde dat het ook niet zo snel meer terug zou keren. Daarom beproefde ze haar geluk op de langebaan. Inmiddels is ze ervan overtuigd dat daar haar toekomst ligt.

"Dat was even raar", zegt ze tegen Schaatsen.nl over haar eerste ervaringen als hardrijdster, nadat ze elf jaar lang vooral had geprobeerd zo kunstig mogelijk op ijs te bewegen. "Toch wende ik er wel snel aan, hoor. Ik vind het leuk om snelheid te maken, dus ik had er al gauw lol in."

Slechte sfeer

Ze blikt terug op het proces dat leidde tot haar keus om afscheid te nemen van het kunstschaatsen. Dat had te maken met de cultuur en sfeer rondom die discipline. Die vindt Wessels te negatief. Ze nam in 2021 al een tijdje afstand van het kunstschaatsen, sloot zich vervolgens in bij een andere club en haakte ook daar al snel weer af.

"Mentaal vond ik het lastig vol te houden", concludeert ze. "Ik ben definitief gestopt. Daar heb ik geen seconde spijt van gehad. Dat zegt genoeg, denk ik. Ik hield van de sport, maar niet van de cultuur. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben met zulke ervaringen."

Jutta Leerdam

Wessels is 1,80 meter en daar komen gezien haar leeftijd misschien nog wat centimeters bij. Da's opvallend lang voor een langebaanschaatsster. "Ik ben vrij lang, 1 meter 80, wat bij kunstschaatsen niet ideaal is", zegt ze. "Bij het langebaanschaatsen zie je vaker lange vrouwen. Kijk naar Jutta Leerdam — dan denk ik: het kan gewoon."

Vorig seizoen werd Wessels bij Deltalent getraind door oud-topschatsster Annamarie Thomas. Zij is zeer te spreken over de leergierigheid en mentaliteit van het talent. "Naomi maakt elke training stappen en haar techniek verbetert zo snel. Bovendien heeft ze de topsportmentaliteit", zegt ze. Komend seizoen traint Wessels bij KNSB Talent Team Zuid.

Lange schaatssters

Slechts weinig topschaatssters waren of zijn langer dan 1,80 meter. In het huidige schaatswereldje is Isabelle Weidemann de grootste reuzin: de Canadese is 1,88 meter. Leerdam is 1,81 meter. Ter vergelijking: Nederlands succesvolste schaatsster ooit Ireen Wüst is 1,68 meter.

