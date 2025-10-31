De top van de schaatswereld leeft al sinds de zomer toe naar het olympisch seizoen, met als hoogtepunt de Winterspelen in Milaan. Zo ook Jenning de Boo, die veel stappen heeft gemaakt in de voorbereiding. De Boo rijdt dit weekend de NK afstanden, maar tijdens het OKT moet het later dit jaar echt gebeuren voor hem. "Je weet dat je het kunt, maar je moet het wel even laten zien."

Uit de testen blijkt dat De Boo weer wat sterker is geworden dan voor de zomer, vertelt hij in Schaats Inside. "Dat is wat je wil", zegt de 21-jarige. "Het leukste aan sport is progressie, dat je jezelf beter ziet worden. Dat houdt je gretig."

"Als je op een gegeven moment wel wint, maar niet beter wordt, dan verdwijnt de lol van het schaatsen snel", vervolgt hij. Bovendien houden de zware trainingen hem scherp. "Een beetje teasen, een beetje spelen. Ook in de training wil je van die ander winnen." Anders hoor je het in lengte van dagen.

Olympisch kwalificatietoernooi

Er staat dan ook veel op het spel dit seizoen. Bij het NK afstanden worden dit weekend ook de tickets voor de World Cups verdeeld. Eind december staat het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) op het programma. Daar kijkt De Boo met spanning naartoe.

“Ik heb nog nooit een OKT gereden, alleen WCKT’s", zegt de schaatser van Team Reggeborgh. "Je kunt er niks winnen, je kunt er alleen maar verliezen. Dat is een heel andere sfeer dan op een NK. Op een NK heb je echt strijd, maar op zo’n WCKT ben je vooral aan het overleven. Je weet dat je het kunt, maar je moet het wel even laten zien.”

Hij hoopt dan ook in het seizoen te kunnen groeien, om op het OKT optimaal te kunnen presteren. "Ik denk niet dat ik op een WCKT of op een NK de beste Jenning de Boo laat zien. Maar dat hoop ik natuurlijk op twee andere, belangrijke momenten wél te doen: eerst op het OKT en hopelijk daarna op de Spelen.”