Is topschaatser Tijmen Snel, zijn naam indachtig, zo rap dat de tijdswaarneming hem niet meer kan bijhouden? Dat leek bij de World Cup in Inzell even het geval. Maar de schaatsers bleken de boel kapot te hebben gereden.

Snel reed op de 1500 meter bij de laatste World Cup voor de Olympische Winterspelen tegen de Japanner Kazuya Yamada.

Bij het afronden van de eerste volle ronde viel de NOS-commentatoren wat op: "Iemand tikt de tijdwaarneming weg. Die ligt in de baan. Allemaal blokjes in de baan. Dat is een risico. Dat is gevaarlijk. De kinderen die de blokjes bijhouden zien het te laat. Let op, hier moet omheen geschaatst worden. Het gaat maar net goed. Nu wordt er ingegrepen. Commotie dus."

Tijden zijn weg

Daarna werden de blokjes uit de weg geruimd, zodat er bij de omloop daarna geen problemen en risico's meer waren. Wel was de tijdregistratie van slag. "Die tijden zijn weg natuurlijk", legden de commentatoren uit.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

"Omdat het blok dat in het midden ligt bij de finish is weggetikt door een van de schaatsers. Wel hebben we tijden via de transponders, die om de enkels zitten van de schaatsers. Er zit een lus in het ijs die op de transponders reageert. Het gaat nu eventjes duren omdat de mensen van de tijdswaarneming over de boarding heen moeten klimmen. De tijdswaarneming is van de plek."

Jordan Stolz

De winnaar van de 1500 meter was Jordan Stolz. Hij zat net boven zijn baanrecord in de Max Aicher Arena. Zhongyan Ning werd tweede en Kjeld Nuis legde beslag op brons. Hij heeft in de geschiedenis van de World Cup de meeste podiumplekken behaald op de 1500 meter. Tijmen Snel vond zijn tijd terug op plek 15.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.