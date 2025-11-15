Bij de World Cup in Salt Lake City is de Nederlandse schaatser Stefan Westenbroek zeer hard ten val gekomen. In de tiende rit, tegen Wataru Morishige, ging hij na een prima opening onderuit. Wel stond Westenbroek op en reed hij de rit uit.

Westenbroek kwam uiteindelijk in 1.28,69 over de eindstreep. Het ging niet van harte, want de sprinter greep enkele keren naar de achterkant van zijn hoofd. De kans lijkt groot dat hij een hersenschudding heeft opgelopen. Momenteel is er nog geen reactie gekomen van Westenbroek.

'Te hoge snelheid'

"De snelheid was voor hem gewoon te hoog", concludeert analist en ex-topschaatser Erben Wennemars bij de NOS. Hij vond het een rommelige wedstrijd. "Iedereen wil, iedereen neemt risico's voor een record. De ene na de andere fout werd gemaakt."

Over Westenbroek zegt Wennemars: "Hij kon mooi jagen en komt op de laatste binnenbocht af. Hij valt letterlijk op zijn hoofd. Bam. Zijn hoofd komt terug. Hij krijgt een enorme klap. Hij heeft een gat in zijn hoofd. Je gaat met 61 km per uur de boarding in. Het moet waarschijnlijk gehecht worden. Zijn hoofd bloedt behoorlijk,. daar heeft hij echt wel last van. En dan ligt de wedstrijd even stil. Dat is lastig."

Stefan Westenbroek

De 23-jarige Stefan Westenbroek rijdt al een paar jaar mee in de World Cups. Ook werd hij al eens derde op de 500 meter bij de NK afstanden, in 2022. Bij de WK afstanden is plek 5 op die afstand zijn beste uitslag, in 2024. Zijn vriendin is schaatscollega Marrit Fledderus, die eerder op de avond ook de 500 meter reed.