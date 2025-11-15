Femke Kok is blij na haar optreden op de 500 meter bij de World Cup in Salt Lake City, waar ze de zege pakte met een tijd van 36.48 en daarmee een nieuw persoonlijk én Nederlands record vestigde. "Ik had niet verwacht dat ik er zo'n hap van af zou rijden", lacht ze.

"Een mooie rit, mooie revanche na gister", lacht Kok na haar ritzege in gesprek met de NOS. "Ik wilde mezelf heel graag verbeteren en een persoonlijk record rijden, maar dat het zo snel was..."

'Ik dacht: 'ik moet gewoon harder kunnen'.'

"Ik had niet verwacht dat ik er zo'n hap van af zou rijden", gaat ze verder, doelend op haar vorige snelste tijd op de 500 meter.

"Ik zag gister op de 1.000 dat die opening heel makkelijk kwam en ik ook een goed eerste rondje had, dus ik dacht: 'ik moet gewoon harder kunnen'. En ik was ook blij dat ik in het laatste rondje de buitenbaan had, want als ik op deze snelle banen rijd, dan heb ik heel vaak het laatste rondje de binnenbaan en ik was gewoon benieuwd hoe het zou zijn als je op volle snelheid op die laatste buitenbocht afrijdt en dat beviel wel goed", aldus Kok

Voor nu tevreden

"Het is mijn droom om ooit een wereldrecord te rijden", vertelt de schaatsster van schaatsteam Team Reggeborgh. "Dat ik er nu al zo dichtbij zit, dat geeft vertrouwen." Aldus Kok die aangeeft dat er voor haar nog winst te behalen valt in haar opening. "Maar voor nu ben ik heel tevreden." Het huidige record staat op naam van Lee Sang-hwa met 36,36.

