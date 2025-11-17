Shorttracker Daan Kos is vlak voor een belangrijke periode plots in onzekerheid beland. De 22-jarige Nederlander spreekt zelfs van 'een beetje enge situatie', nadat onverwachte klachten opnieuw de kop opstaken.

Kos was al in Gdansk aangekomen voor het derde World Tour-weekend van het seizoen, maar nog vóór de eerste trainingen besloot hij terug te keren naar Nederland. De pijn in zijn rug werd opnieuw heviger en samen met de staf werd besloten geen risico te nemen. Hij vliegt dinsdag naar huis voor verdere onderzoeken. Daarmee valt voor hem een belangrijk deel van het olympische seizoen plots weg.

'De pijn is erger geworden'

Via zijn eigen kanalen laat Kos weten dat de situatie serieuzer is dan gehoopt. "Ik vind de situatie ook een beetje eng nu de pijn erger is geworden, terwijl we de afgelopen weken met man en macht hebben gewerkt om het probleem te verhelpen", zegt hij. De shorttracker kampt met een bulging disc, een uitstulping van een tussenwervelschijf die soms kan uitmonden in een hernia, al hoeft dat volgens hem niet direct iets ernstigs te betekenen.

De klachten waren de laatste weken juist iets afgenomen, totdat Kos tijdens een trainingssessie in Thialf hard ten val kwam. Sinds die val anderhalve week geleden kwamen de rugklachten in alle hevigheid terug. "Waarschijnlijk moet er een nieuwe MRI-scan gemaakt worden", aldus Kos. Die scan moet duidelijkheid geven over de ernst van de schade.

Druk op TeamNL richting olympische kwalificatie

Door het afhaken van Kos gaat zijn plek naar Bram Steenaart, die daardoor onverwacht in actie komt tijdens de World Tour-wedstrijden in Gdansk en later deze maand ook in Dordrecht. Voor Steenaart een kans om zich te laten zien, voor Kos een pijnlijke onderbreking in een belangrijke fase van het seizoen.

De timing is bovendien ongunstig: de derde en vierde wereldbekerweekenden zijn essentieel voor het binnenhalen van olympische startplekken voor Milaan 2026. Met Kos buiten spel moet TeamNL het klassement nu zien te verdedigen met een extra wisseling in de ploeg.