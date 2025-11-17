Femke Kok zette zondagavond de schaatswereld volledig op zijn kop. De 25-jarige sprintster verbeterde in Salt Lake City het twaalf jaar oude wereldrecord op de 500 meter en knalde naar een krankzinnige 36,09. Terwijl Kok nog nauwelijks besefte wat ze had gedaan, zat haar coach Gerard van Velde thuis op de bank verbijsterd toe te kijken.

Van Velde was dat weekend in Nederland gebleven om de 15e verjaardag van zijn zoon te vieren. De historische rit moest hij dus noodgedwongen thuis volgen en zelfs dat ging niet zonder gedoe. De beamer begaf het, waardoor het gezin halsoverkop overstapte op de laptop. "Het was al een feestdag, maar precies op dat moment kreeg ik dat apparaat niet aan de praat", vertelt hij. "Daarom hebben we snel de laptop aangezet, dan maar op een klein scherm kijken."

Coach kijkt op afstand vol ongeloof mee

Het beeld dat hij vervolgens zag, maakte direct indruk. Al in de eerste meters voelde Van Velde dat Kok iets uitzonderlijks aan het doen was. Haar houding, haar scherpte, haar versnelling alles klopte. "Ik zag meteen dat ze diep laag ging, ze was scherper weg dan haar tegenstander Erin Jackson. Na het rechte stuk ging ze iets dieper de bocht waarin ze goed accelereerde. Daarna volgde haar sterkste punt: de laatste 100 meter. Die trok ze geweldig door. Toen tikte ze ook de 57 kilometer aan."

Pas bij de finish drong de werkelijke impact tot hem door. Zijn zoon zag de tijd als eerste verschijnen. Van Velde moest nog turen naar het kleine scherm. "Die letters op die laptop zijn ook zo klein, al had ik wel mijn lenzen in", zegt hij met een lach. Maar toen de tijd eenmaal doordrong, schoot de adrenaline omhoog. "Deze tijd, niet normaal natuurlijk. Met bijna driehonderdste heeft ze dat oude record verpulverd. Toen ging mijn hartslag wel even omhoog. Normaal spring je wel op als je zoiets hoort, maar ik zat vol verbazing. Vol ongeloof staarde ik voor me uit."

'Ik ben ontzettend trots op haar'

Niet veel later hing Kok zelf aan de lijn, nog midden in de chaos na haar recordrace. Van Velde hoorde aan alles hoe bijzonder het moment voor haar was. "Ik vertelde haar dat ik ontzettend trots op haar ben. Want dit is niet normaal hè, dat moeten we ons in Nederland echt realiseren. Een dag eerder haalde ze al een enorme hap van haar persoonlijk record en ga er dan amper 24 uur later maar eens aanstaan. Weten dat het mogelijk is, maar het dan ook echt doen, dat is waanzinnig. Ik had het idee dat ze nog in een soort roes zat."

Schaatsicoon voorspelt volgende historische mijlpaal

De lof op Kok stopte daar niet. Ook schaatsicoon Marianne Timmer keek met kippenvel naar de recordrace en voorspelt dat Kok nog dit seizoen nóg een historische grens kan doorbreken. "Geweldig natuurlijk. Ik denk nog heel even en dan zitten we onder die 36", zei ze in de videopodcast Dromen van Goud.

Volgens haar zitten er nog verfijningen in de rit: "Alles liep als een trein. Dat is uniek. Krijg je gewoon kippenvel van als je dat ziet." Timmer ziet zelfs ruimte voor een nóg snellere tijd: "Ze kan nog iets meer naar de blokjes toe… het zou wel heel gaaf zijn onder de 36."

