Oud-topschaatser Martin Hersman is enorm trots op zijn sportieve dochters. Beiden gaan hun eigen droom achterna met een carrière in de sport. Het geeft de 51-jarige ook inzichten over zijn eigen verleden.

Martin is de trotse vader van twee dochters. De 21-jarige Pien treedt in zijn voetsporen als schaatsster terwijl Veerle (18) haar eigen pad bewandelt in het hockey in de Verenigde Staten. "Onze dochters volgen hun dromen", schrijft hun vader op Instagram.

Hij volgt hun vooruitgang op de voet. "Via foto’s en livestreams zijn we overal bij, en dat is een groot cadeau", aldus de schaatscommentator. "Het mooiste? Niet de uitslagen of de medailles, maar het plezier en toewijding dat ze hebben in alles wat ze ervoor doen en laten."

Levenslessen

"Ongeacht wat ze bereiken, wij zijn trots", schrijft Hersman ook namens zijn vrouw Colette Zee. "Trots op hun inzet, hun persoonlijke groei, de levenslessen door sport, hun glimlach, en het feit dat ze genieten van hun reis."

Het geeft hem ook een nieuw inzicht over zijn eigen schaatscarrière. "Dat genieten onderweg… dat had ik zelf vroeger best wat meer mogen doen." Hersman pakte als schaatser onder meer brons op de 1000 en 1500 meter bij de WK afstanden. Hij deed twee keer mee aan de Winterspelen, maar won geen olympische medaille.

Veerle Hersman

Veerle speelt hockey in Amerika. Bij West Chester University combineert ze haar sportcarrière met haar studie. "”Twee keer per dag te trainen in een professionele omgeving en het beste uit mezelf te halen. Het is toch schitterend om dat te combineren met een studie", zei ze er ooit over in een inteview.

Pien Hersman

Voor Pien was schaatsen altijd al haar grote passie, al werd dat eerst nog tegengehouden door haar vader. “Ik mocht eerst niet op schaatsen”, zo zei de 21-jarige inde Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. Pas toen anderen van haar leeftijd het ijs op gingen, kreeg ze haar zin. “Toen mocht ik eindelijk, toen konden ze me niet meer tegenhouden.”

“Maar ik wilde altijd op schaatsen”, zo vervolgt het schaatstalent dat deze winter hoopt op haar grote doorbraak. Inmiddels kan ze lachen om het verhaal dat ze eerst niet ‘haar’ sport mocht beoefenen. “Ik neem het ze soms wel eens kwalijk. Als ik eerder was begonnen was ik al beter. Grapje”, zo sluit ze af met een knipoog.