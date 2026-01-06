Schaatsicoon Sven Kramer heeft een prijzenkast om u tegen te zeggen. Toch ontbreekt er iets in zijn imposante palmares: olympisch goud op de 10.000 meter. Hij won achttien opeenvolgende ritten op weg naar de rit in Vancouver in 2010, maar door een beruchte wissel ging het mis. Coach Gerard Kemkers ging de fout in en vermeed jarenlang de pers. Nu vertelt hij er openhartig over.

Ruim 6 kilometer lang was Kramer virtueel bezitter van olympisch goud bij de Winterspelen van 2010. In de Richmond Olympic Oval eindigde hij in 12.54,40, wat een olympisch- en baanrecord betekende. Maar dat kwam mede doordat Kemkers hem op 6600 meter de verkeerde baan in stuurde. De coach wees naar binnen, terwijl de schaatser naar buiten moest - wat Kramer ook van plan was.

"Daar zal ik nooit van weg kunnen lopen", bekent Kemkers in de NOS Schaatspodcast. "Als je mijn naam Googlet, dan komt dit moment ook vrij snel bovenaan met allerlei grappen en grollen. Het is en blijft een litteken. Iets waar ik niet trots op kan zijn."

Nasleep van schaatsdrama rond Sven Kramer

Woest smeet Kramer zijn schaatsbril het middenterrein op nadat Kemkers hem duidelijk had gemaakt dat hij 25 rondjes voor niets had geschaatst. Maar wat gebeurde er achter de schermen? "Ik ben natuurlijk ook opgevangen. Mijn stafleden waren er gelijk voor mij. We zijn een protocol in mekaar gaan sleutelen die we niet hadden… Omdat we die eigenlijk alleen maar hadden voor winst. En we zijn met heel veel mensen in gesprek gegaan. Dat is wat we moesten doen, het was even crisismanagement", blikt Kemkers in een zeldzaam interview terug.

"Dat hebben we wel in vier, vijf, zes uur geparkeerd. En toen zijn we 's avonds nog uit eten geweest met de staf. Ik kan me herinneren dat ik best een goeie nacht had", aldus Kemkers.

Zwaar gesprek met Kramer

De interviewer wil weten hoe het gesprek met Kramer na afloop ging. Kemkers omschrijft het als 'goed en volwassen'. "Sven pakte het direct na de race in de emotie al heel volwassen op. Dat is kenmerkend voor hem als enorm grote topper. In hoogte- en dieptepunten is hij gewoon klasse. Punt."

"Je kunt vluchten uit de situatie. Maar als je goede mensen om je heen hebt - en je kunt het in je hoofd redelijk in een perspectief zetten - dan moet je gewoon je werk doen. Dus de volgende dag 'gewoon' op het ijs. Dan kom je wel weer in een ritme terecht."

Belangrijkste les

Kemkers haalde er meerdere lessen uit, maar eentje is het belangrijkste: "Je moet niet bang zijn om fouten te maken. Dat is wel een van de dingen die eruit is gekomen, omdat het hele proces aan de achterkant heel waardevol is geweest in het vervolg. Ik heb dingen gedaan in die drie weken daarna waarbij ik als coach echt op mijn tenen heb moeten lopen. Dat was heel uitdagend en mooi."

"Mooi wil ik niet koppelen aan dat incident. Dat was het niet, want we verloren gewoon goud. Simpel. Maar je moet het ook in perspectief kunnen plaatsen", aldus de succescoach, die met Kramer en Ireen Wüst de nodige hoogtepunten beleefde. Tegenwoordig is Kemkers directeur van TalentNED, dat zich inzet op de duurzame ontwikkeling van jonge sporters.

