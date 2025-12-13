De Amerikaanse topschaatser Jordan Stolz is bezig met een briljante winstreeks. Dit seizoen is de 21-jarige alleskunner schijnbaar op de toppen van zijn kunnen. Bij de World Cup in Hamar brak hij weer eens baanrecords en haalde hij en passant ook Sven Kramer in.

Stolz won met nieuwe baanrecords op de 500, 1000 én 1500 meter in het Vikingskipet te Hamar. Zijn totale aantal ritzeges in de World Cup bedraagt nu 43 stuks.

Hij begon aan dit weekend in Noorwegen met 40 ritzeges. Sven Kramer, inmiddels met pensioen, staat op 42 ritzeges in World Cup-verband. Stolz is de Nederlandse legende dus nu al voorbij.

1000 meter

Ook in de deelklassementen rukt Stolz lekker op. Hij heeft bijvoorbeeld 15 keer een World Cup over 1000 meter naar zich toe getrokken. Erben Wennemars en Jan Bos presteerden dat ook in hun carrière. En zij reden jarenlang mee in de top, terwijl Stolz pas een jaar of vier van zich laat horen op wereldniveau.

Het ziet er achteloos uit wat Stolz doet. Sinds zijn landgenoot Shani Davis 20 jaar geleden op kwam zetten, is er in het schaatspeloton ook niet meer zo'n veelzijdige langebaanschaatser geweest. Stolz is immers ook regerend wereldkampioen allround en tweevoudig wereldkampioen 500 meter.

Koekjes

"Ik houd van dit ijs. Ik houd ook van het ijs in Heerenveen. Het past goed bij mij", zei Stolz bij de NOS. Zijn plannen voor de komende weken wilde hij wel delen. "Ik ben thuis aan het trainen en ik ga naar het Nederlandse olympisch kwalificatietoernooi kijken. Ik zit op de bank met wat koekjes, bij mijn kerstboom, en kijk wat De Boo doet. Daarna ga ik weer het ijs op om verder te trainen."

Bij de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan wil hij ook meedoen aan de massastart. Daar liggen wel valpartijen op de loer, zoals hem in Heerenveen overkwam. "Ik wist al dat het gevaarlijk zou zijn", aldus Stolz. "Volgende keer moet ik mijn positie beter beschermen. Het is niet zo dat mensen doodgaan in de mass start."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.