Suzanne Schulting deelt tipje van de sluier voor Olympisch jaar 2026: 'Combi op Spelen is een optie'

Suzanne Schulting maakte donderdag haar overstap naar Team Jumbo Visma bekend. De schaatsster is dolblij met die overstap en ze blikt alvast vooruit naar een mogelijk iconisch Olympisch jaar in 2026.

Schulting is nog herstellende van haar enkelbreuk, maar in gesprek met De Telegraaf vertelt ze positief over die revalidatie. "Afgelopen maandag heb ik een ct-scan gehad en het gaat supergoed. Ik moet nog wel lopen met het gips er omheen, zodat het zo mooi mogelijk herstelt. Het plan is dat ik over 3,5e week weer een controle heb en als alles volgens verwachting gaat, mag ik weer goed gaan opbouwen. Dan zijn we twee maanden na de operatie. Ik mag er nog niet op springen, maar wel weer buiten fietsen bijvoorbeeld."

Band met Sven Kramer

Ook vertelt Schulting openhartig over band met directeur Sven Kramer. "We zitten op hetzelfde level van wat we hier samen uit willen halen. Ik ben superblij en trots om bij deze ploeg te rijden. Het contact het shorttrackcoach Niels Kerstholt zal natuurlijk ook goed verlopen."

Olympisch jaar

Ook blikt Schulting alvast een beetje vooruit op het jaar van de Olympische Winterspelen in Milaan. In 2026 wil ze waarschijnlijk proberen in het shottracken en op de lange baan ten tonele te verschijnen. "Het is een optie als het echt goed in het programma past, maar het is niet de bedoeling om in allebei de disciplines naast de pot te pissen. Shorttrack blijft mijn prioriteit, maar de behoefte om te langebanen is er altijd bij mij geweest. Tevens maakt mij dat als shorttrackster beter. Het is een wisselwerking. In Milaan gaan we het zien, maar het belangrijkste is om de beste manier te vinden hoe goud te behalen."