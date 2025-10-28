Team Essent heeft het drukke topsportleven van hun topschaatsers weer een stukje aangenamer gemaakt. De grote namen als Suzanne Schulting, Angel Daleman, Beau Snellink en Joep Wennemars worden dankzij een nieuwe partner extra verwend. De schaatsers krijgen allemaal gloednieuwe auto's.

Team Essent heeft namelijk een deal gesloten met Volkswagen om officieel 'mobiliteitspartner' te worden. Daardoor mogen de schaatsers dit seizoen plaatsnemen in spiksplinternieuwe auto's. Ze zijn bijna allemaal hybride en elektrisch en dus duurzaam. Schaatsicoon Sven Kramer spreekt van een logische keuze. “De keuze voor een grotendeels elektrisch wagenpark is voor ons een logische stap”, zegt de commercieel directeur van Team Essent.

'Betrouwbaar en comfortabel'

"We zijn als ploeg veel onderweg en dan wil je een auto die bij je past: betrouwbaar, comfortabel en aansluitend bij de ambities die we als team hebben. Met Volkswagen hebben we een partner gevonden die dit perfect combineert.” Voor Volkswagen is samenwerken met de Nederlandse topsport ook geen onbekend terrein. Er is al een partnerschap met de KNVB en ook TeamNL maakt gebruik van de auto's van Duitse makelij. "Dat een topploeg als Team Essent nu ook bewust kiest voor ons is fantastisch", zegt Rinke van Keimpema, directeur van Volkswagen Nederland.

NK afstanden

“Volkswagen biedt met haar elektrische modellen niet alleen technologie van de toekomst, maar ook de zekerheid en service die topsporters nodig hebben.” De Nederlandse topschaatsers van Essent mogen hun auto komend weekend al bij schaatstempel Thialf parkeren voor de NK afstanden. Daarmee begint het schaatsseizoen dan echt, na enkele testwedstrijden met indrukwekkende tijden. Op de NK afstanden worden ook de tickets voor de wereldbekers vergeven.

Olympische Spelen

De World Cups zijn dit seizoen van meer belang dan ooit, want die gaan bepalen hoeveel en welke Nederlandse schaatsers naar de Olympische Winterspelen in Milaan mogen. In februari 2026 staat het grootste evenement ter wereld weer op het programma. Essent-rijder Wennemars is na zijn verrassende wereldtitel op de 1000 meter vorig seizoen een van de blikvangers komend seizoen. Kan hij doen wat zijn vader nooit is gelukt en olympisch kampioen worden?