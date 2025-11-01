Joy Beune had ongetwijfeld meer verwacht van de seizoensouverture in Thialf. De topschaatsster kwam op de NK afstanden niet verder dan een derde tijd en bronzen medaille op de 1500 meter. "Ik wil de beste zijn, dat gaat nog niet helemaal zoals ik wil..."

Afgelopen maart won Beune de wereldtitel op de schaatsmijl. Dat de concurrentie in Nederland moordend is, bleek vrijdagavond. In Thialf schaatste de wereldkampioene naar een derde tijd achter winnares Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong. "Ik wilde ongeacht het resultaat een goede race rijden, dat had ik met mezelf afgesproken. Dat zat er vandaag niet in en daar baal ik wel een beetje van", sprak Beune enigszins teleurgesteld voor de camera van Sportnieuws.nl.

Beune uit op revanche

"Ik wil gewoon vanaf moment één goed schaatsen. Dat blijft bij mij bij de trainingswedstrijden gewoon best wel uit. Dat vind ik wel jammer, want ik weet gewoon dat ik goed ben", aldus Beune, die naar eigen zeggen 'best goed' de zomer uitkwam. "Dan is het jammer dat het op het ijs niet helemaal lukt. Ik wil in de komende races die ik rijd steeds beter gaan schaatsen. Dat is uiteindelijk waar ik heel goed in ben. Dat blijft nog een beetje uit, dat moet nog even terugkomen."

Toch is er ook hoop. Beune plaatste zich voor de World Cups en kende vorig jaar ook een teleurstellende 1500 meter op de NK afstanden (tweede). Daarna won ze alles wat er te winnen viel. Desondanks heerste vrijdagavond de teleurstelling. "Ik wilde gewoon een betere start hebben dan vorig seizoen. Dat is in principe wel gelukt. Alleen ik wil gewoon de beste zijn, dat gaat nog niet helemaal zoals ik wil…"

"Uiteindelijk win ik uit wilskracht nog een derde plek. Het was gewoon vrij moeizaam allemaal. Dat is gewoon jammer en niet het niveau wat ik wilde laten zien. Daar ga ik hard aan werken."

Beune nog op twee afstanden in actie

Zaterdagmiddag kan Beune al revanche nemen, wanneer de 3000 meter op het programma staat. Op zondag rijdt ze ook nog de 5 kilometer.

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties.

Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.