Tim Prins heeft een stortvloed aan reacties over zich heen gekregen na het besluit van de KNSB om hem niet mee te nemen naar de Olympische Winterspelen. Zijn 'droom is kapot', zegt hij na het nieuws. Maar hij krijgt aan alle kanten steun. "Van Erben Wennemars tot mijn grootste concurrenten."

"De klap kwam gisteren natuurlijk", zegt hij tegen Omrop Fryslân over het moment dat hij te horen kreeg dat hij de Spelen zou missen. Marcel Bosker kreeg een aanwijsplek voor de ploegenachtervolging en dat gaat ten koste van Prins. "Maar op het moment dat het publiekelijk wordt komt er nog een schep bovenop. Dan krijg je de reacties binnen, die hartverwarmend zijn. Maar de pijn die blijft."

Hij werd gebeld door Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. Die bracht meteen het slechte nieuws. "Het schoot meteen door mijn hoofd dat het moment dat maar een keer in de vier jaar voorbij komt weg is, om een reden die ik voor mezelf gewoon niet kan accepteren."

'Niet te accepteren'

Hij zou volgens Prins namelijk gezegd hebben dat de schaatser 0,0 procent kans had om een medaille te winnen op de 1500 meter. Die woorden sprak De Wit zelf overigens later tegen. "Dat is totale onzin wat Remy de Wit tegen mij en de buitenwereld zegt. Dat is voor niemand te accepteren."

"Dat merk ik ook uit de reacties van alle kanten." Hij krijgt namelijk steun vanuit de hele sportwereld. "Van Erben Wennemars tot medeschaatsers die mij bellen tot de grootste concurrenten waarmee ik al mijn leven lang strijdt. Iedereen vindt het zo onrechtvaardig dat ze me een hart onder de riem willen steken. Maar ja, ik heb daar niet zo veel aan. Ze hebben mijn olympische droom, in ieder geval dit keer, kapot gemaakt", doelt hij op de KNSB.

Alleen maar verliezers

Volgens Prins zijn er alleen maar verliezers door het besluit van de KNSB. Kjeld Nuis werd bijvoorbeeld bedolven onder haatreacties omdat hij de plek van Prins overneemt op de 1500 meter. "De reacties die mijn teamgenoten krijgen zijn ook niet altijd eerlijk en evenwichtig aan de situatie", zegt de 22-jarige daarover.

