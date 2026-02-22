Met zeven medailles is Team Reggeborgh veruit de succesvolste Nederlandse schaatsploeg op de Winterspelen. De grondlegger van dit succes is voormalig olympisch kampioen Gerard van Velde. Die werd daardoor vaste klant in het TeamNL Huis, waar de huldigingen waren. Daarom moest hij vaak tot diep in de nacht door.

Twee keer goud, vier keer zilver en één keer brons. Dat is de oogst van de pupillen van Van Velde. Femke Kok en Antoinette Rijpma-de Jong werden olympisch kampioen. Zij pakten net als Jenning de Boo (hij twee keer) nog een zilveren plak. En dan was er nog brons voor schaatsveteraan Kjeld Nuis. Schaatsicoon Marianne Timmer roemde 'de kampioenenmaker in Milaan'.

"Technisch is hij echt wel heel erg bezig om zuinig te schaatsen. En er is ik denk een goede sfeer in de ploeg. Hij is wel heel compleet, daarin is hij in gegroeid. Prachtig om te zien", vertelde ze in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Vaste klant in TeamNL Huis

Tegenover het Algemeen Dagblad doet Van Velde een boekje open over al die bezoeken aan het TeamNL Huis in Milaan. " We waren bijna vaste klanten. Daar werd het elke dag half twee of twee uur ’s nachts", blikt hij terug. "Moest je daarna ook nog even schema’s maken, wat doorspreken. We hadden het hartstikke druk. Maar het was het allemaal waard, joh. Hier moet je zo van genieten."

Van Velde troefde Jillert Anema (AH-Zaanlander, vijf medailles), de gebroeders Erwin en Martin ten Hove (Team IKO-X2O, één medaille) en Jac Orie van Team Essent (nul medailles) af. " Ze hebben het zelf binnen gehaald", zegt hij over zijn schaatsers. "Waar we als team en sponsoren heel blij mee zijn, want we hebben ook andere tijden meegemaakt."

Van Velde mist sluitingsceremonie

Het gros van zijn schaatsers is er zondagavond dan ook bij tijdens de afsluiting van de Olympische Winterspelen in Verona. Daar is de sluitingsceremonie. Alleen Marcel Bosker, die in actie kwam op de ploegenachtervolging en 5 kilometer, is er niet meer. Ook Van Velde zelf is alweer terug in Nederland. Hij pakte het vliegtuig om bij zijn zoons Justin en Jesse te zijn, die over paar een paar weken een belangrijke schaatswedstrijd hebben.