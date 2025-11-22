Topschaatser Kjeld Nuis (36) heeft bij de World Cup in Calgary een succesje behaald. De oude krijger moest starten in de B-groep op de 1000 meter en reed naar de snelste tijd. Hij kan het nog steeds, al werd hij in Canada wel geconfronteerd met zijn verleden.

In een story op Instagram liet de drievoudig olympisch kampioen zien dat hij in de Calgary Olympic Oval werd aangeklampt door een fan. Die liet hem een foto zien van de Nuis van twaalf jaar geleden, toen de Leiderdorper dus een jaar of 24 was.

Kennelijk vroeg die persoon toen aan de topsprinter om een handtekening op een foto te zetten. Dat deed Nuis destijds met een zilverkleurige stift.

Uitlachen

Maar het is niet zozeer het onverwachte moment dat Nuis kan waarderen. Het is vooral het uiterlijk van de jongere Nuis: als 24-jarige had hij nog lang haar. De partner van topschaatsster Joy Beune zet drie emoji die huilen van het lachen neer onder zijn oude foto.

Bron: Kjeld Nuis op Instagram

DQ

Bij de eerste World Cup van dit olympisch seizoen, in Salt Lake City, werd Nuis uit de A-groep gezet. De schaatser van Team Reggeborgh werd gediskwalificeerd, waardoor hij geen tijd neerzette op de 1000 meter bij de eerste World Cup. Hij kwam bijna ten val in een bocht en tikte daarbij een blokje weg. Dat werd bestraft.

Een week later deed hij dus wat nodig was in de B-groep. "Puntjes gesprokkeld", schreef Nuis na de winnende race op Instagram. Hoewel hij zijn vervolg van de World Cups somber inziet, is hij toch blij met zijn snelste tijd in de B-groep op vrijdag. "Klassement rijden kan niet meer dit seizoen, maar in ieder geval in Heerenveen weer in de A-groep. Gezellig voor thuispubliek."

