Topschaatser Jenning de Boo is tevreden met zijn derde plek op de 1000 meter tijdens de World Cup in Salt Lake City. De Nederlander baalde dat zijn Amerikaanse concurrent Jordan Stolz - die eerste werd - voor hem startte, zo vertelt hij na afloop.

"Prima", antwoordt de Boo wanneer hem gevraagd wordt naar zijn reactie op zijn derde plek in Salt Lake City. "Nee, dat is vermoeidheid", lacht de jonge schaatser op de opmerking van de NOS-verslaggever dat hij boos zou kijken.

"Dat is echt vermoeidheid", gaat hij verder. "Hier op hoogte... je glijdt wel beter door, maar ik ben gewoon even moe, gewoon even van mijn apropos." Ondanks de vermoeidheid, is De Boo wel tevreden. "Ik denk dat dit een goede tijd is (1:06.34, red.). Dit is toch weer zes tienden harder dan ik twee jaar geleden reed hier."

'Nu moest ik zelf jagen'

“Banen kun je vergelijken”, licht hij toe. “Je kunt een baan niet met een andere baan vergelijken, dus ik vind dat een mooie vergelijking.” Dat Stolz won, verbaasde De Boo niet echt. “Het was niet onhaalbaar, maar hij reed wel zoals ik had verwacht. Het was niet fijn dat hij voor mij was, want ik vind het juist prettig om een tijd neer te zetten zodat de rest kan jagen. Nu moest ik zelf jagen. Ik denk dat ik daar minder goed in ben.”

De Boo's ploeggenoot bij Team Reggeborgh, Kjeld Nuis werd gediskwalificeerd.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?