Topschaatser Jenning de Boo raakte dit weekend twee baanrecords in Thialf kwijt. Op de 500 meter én de 1000 meter staat nu de naam van Jordan Stolz op de muur. Dat steekt.

De Groningse sprinter had reden om te hopen dat hij het gaatje met de Amerikaan had gedicht. Zo werd hij eerder dit jaar wereldkampioen 500 meter en zette hij in oktober een baanrecord op de 500 meter op de klokken in Heerenveen. Maar Stolz neemt de handschoen op en slaat hard terug met zijn nieuwe zegereeks. Bij de World Cup in Thialf won hij ook gelijk maar de 1000 en 1500 meter.

NBC

De Amerikaanse tv-zender NBC was afgereisd naar Nederland om de belevenissen van Stolz in beeld te brengen. Van de schaatser worden in zijn thuisland grootse daden verwacht straks bij de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan. De zender wilde ook de concurrenten van Stolz aan de tand voelen.

De Boo had in Thialf rondom de World Cup al vaker over Stolz gesproken. Dus toen ook NBC voor hem stond met een camera en microfoon, en hij naar Stolz werd gevraagd, flapte hij dit eruit: " Moet ik nog een paar veren in z’n reet steken, ja?" Wel zei hij dat volgens het AD lachend en ging hij daarna serieuzer in op het verzoek.

Frustraties

Ook tegen de NOS vertelde De Boo over het weekend waarin hij twee baanrecord moest loslaten. "Ik zit hier wel redelijk gefrustreerd kan ik je zeggen", zei De Boo meteen na afloop van zijn 500 meter "Het liefst ga ik nu nog een keer", zei De Boo.

Sportnieuws.nl Dromen van Goud

Voormalig schaatskampioene Marianne Timmer laat in Dromen van Goud haar licht schijnen op alles wat er gebeurde tijdens de World Cup in Heerenveen. De nieuwe aflevering is hieronder te bekijken of te beluisteren via je favoriete podcastapp, waaronder Spotify.