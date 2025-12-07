De Nederlandse schaatsers Stefan Westenbroek, Jenning de Boo en Tim Prins sloten het World Cup-weekend in Heerenveen af met een baanrecord. Na afloop waren de heren door het dolle heen.

Voordat de Nederlanders bij de teamsprint aan de beurt waren, pakte de Verenigde Staten het baanrecord. Zach Stoppelmoor, Cooper Mcleod en Conor McDermoot-Mostowy reden 1.18,16. Helaas voor de Amerikanen bleef deze niet lang staan.

Overname baanrecord

Westenbroek opende pijlsnijl, waarna De Boo bewust een gaatje liet vallen. Vanuit die achterstand kon hij weer naar Westenbroek toerijden. Bij de laatste wissel gaf hij op zijn beurt een heerlijke zwiep mee aan Prins, die vervolgens solo naar een toptijd van 1.17,22 snelde. Daarmee pakten de Nederlanders het baanrecord weer af van de Amerikanen, die het slechts een paar minuten in handen hadden.

Na afloop waren de Nederlandse schaatsers dolblij. "Ik denk dat we er een mooi feestje van hebben gemaakt met het mooie publiek hier", zo zei Westenbroek tegen de microfoon van de NOS. "We rijden hier een fantastische tijd. Tenminste, dat vinden wij zelf. En we hebben een baanrecord, dus blijer kun je ons niet maken."

Tactiek

Westenbroek begon snel aan de race, waardoor er een gat ontstond met De Boo. Volgens de heren was dit allemaal volgens plan. "De bedoeling was sowieso om een klein gaatje te houden, zodat Jenning goed kan doortrekken om eigenlijk een beetje DRS te hebben", zo legde Westenbroek uit.

"We hebben hier tijdens de trainingen op geoefend", vertelde De Boo. "We trainen met zijn drieën elke dag samen. En ja, dit is gewoon perfect uitgevoerd."

Grapjes

De sfeer was goed bij de Nederlandse schaatsers. Er was dan ook ruimte genoeg om grapjes te maken richting De Boo, die eerder dit weekend zijn baanrecords op de 500 en 1000 meters verloor aan Jordan Stolz. "Heb je toch weer een baanrecord terug", grapte Westenbroek richting zijn collega.

