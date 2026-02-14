Topsprinter Jenning de Boo heeft met een puntgave race zilver op de olympische 500 veroverd. Er mankeerde niks aan zijn memorabele rit. Hij heeft gewoon pech dat fenomeen Jordan Stolz net wat sneller was. Daarna won De Boo het wel van de Amerikaan qua garderobe.

De Boo kwam na de finish ten val, zoveel had hij gegeven in een poging om in zijn directe rit tegen Stolz nog langs de Amerikaan te komen. De 22-jarige schaatser moest in het Milano Speed Skating Stadium met 33,88 het goud laten aan topfavoriet Jordan Stolz uit de Verenigde Staten. Die won in 33,77. Laurent Dubreuil uit Canada eindigde met 34,26 als derde.

Schaatspak uit

Toen De Boo plaats had genomen op het middenterrein trok hij op een stoeltje zijn schaatspak uit. Daardoor kwam een maffe onderbroek tevoorschijn, vermoedelijk eentje die hij had gekregen van schaatscollega Kjeld Nuis. Het was een exemplaar met allemaal vrolijke banaantjes.

Met Kerstmis 2025 heeft Nuis wat onderbroeken als cadeau aan zijn maatje bij Team Reggeborgh gegeven. Destijds lieten ze op social media zien dat het onder meer om een roze onderbroek met aardbeien ging. Nu blijkt dat De Boo ook nog ander fruit in huis heeft.

500 meter

Sebas Diniz werd met 34,46 vijfde. Joep Wennemars eindigde met 34,89 op de 21e plaats. Wennemars had tegen Piotr Michalski met 10,00 een iets te langzame start. Op de kruising kwam hij dichter bij de Pool en finishte in 34,89, een tijd waar hij niet tevreden mee was.

De Boo opende in de buitenbaan tegen Stolz in 9,62 tegen 9,55 voor de Amerikaan. Op de kruising dook hij in de rug van zijn rivaal en kwam er in de binnenbocht naast. Stolz bleef de Nederlander op de streep echter nipt voor. Diniz opende daarna iets sneller dan Damian Zurek. In de laatste binnenbocht moest hij even inhouden en kwam de Pool er voorbij. Die eindigde met 34,35 als vierde.