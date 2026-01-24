Topschaatser Joep Wennemars was zaterdag de beste Nederlander op de 1000 meter bij de World Cup schaatsen in Inzell. De Nederlander werd derde, maar de inspanning die hij daarvoor moest leveren zorgde ervoor dat hij liefst vier keer moest overgeven na zijn rit. "Het klapte er in één keer in."

Wennemars werd met een tijd van 1.07.23 derde op de 1000 meter in Inzell en is daarmee 'heel erg tevreden', zo laat hij na afloop van zijn rit weten aan de NOS. "Ik heb heel hard getraind en zo voel ik me ook. Ik voel me echt totaal niet wedstrijdklaar. Gister was ook gewoon geen hoog niveau, maar dat vond ik niet zo heel erg omdat ik dat wel een beetje had ingecalculeerd", doelt hij op de 500 meter.

"En vandaag dacht ik: God zegene de greep en hierna lekker weer weg uit Inzell en weer lekker trainen", vervolgt Wennemars. "Ik kwam ook een beetje op die manier over de finish, zo van: hop, dit is hem en weer door. Maar ik dacht: hey, dit is toch wel een mooie tijd. Dus hartstikke mooi, super blij mee."

Overgeven

Hoewel Wennemars een goede tijd reed, moest hij daarvoor het nodige van zijn lichaam vragen. "Ik was al een tijdje over de streep, had mijn spulletjes al opgehaald en ik denk: ik ga het ijs af. Toen klapte het in één keer erin. Dus het doet wel pijn, maar ik voel me nu gewoon prima."

Wennemars moest dan ook een bak opzoeken, om zijn braaksel in kwijt te kunnen. "Iedereen doet alsof dit een normale baan is, maar het is nog steeds gewoon op hoogte, dus dat doet gewoon wat", legde hij uit. Zijn collega Jenning de Boo gaf later bij de NOS aan dat hij Wennemars vier keer had zien overgeven.

