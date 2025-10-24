Erben Wennemars is sinds een ruim half jaar niet meer de enige wereldkampioen van de familie. Joep Wennemars pakte het goud op de 1000 meter en werd daar nu voor in het zonnetje gezet. Zijn enthousiaste broer Niels hielp daar een handje bij.

Niels Wennemars vond het schaatsen niet zó leuk als zijn vader en broer. Maar de sportgekte zit er zeker ook bij hem in. Hij waagt zich met regelmaat aan hyroxwedstrijden en legt alles vast voor op sociale media. Met 23.500 volgers op Instagram is hij met recht een sportinfluencer.

De jonge schaatsers van IJsclub Stokvisdennen vonden het dan maar wat leuk dat Niels langskwam. Hij was dan ook niet zomaar op schaatsbaan De Scheg in Deventer: de jongste uit het gezin Wennemars onthulde een doek van zijn broer Joep. 'Wereldkampioen Joep Wennemars schittert nu ook op onze Wall of Fame', schrijft de ijsbaan op Instagram.

'Een ereplek naast zijn vader'

'Een ereplek naast zijn vader op de ijsbaan waar hij vroeger vele rondjes schaatste', gaat het account verder. Erben Wennemars werd in zijn carrière drie keer wereldkampioen op individuele onderdelen en ook nog eens driemaal op de ploegenachtervolging. Ook veroverde hij tweemaal goud op de WK sprint.

Focus op de Olympische Winterspelen

De inmiddels 49-jarige Wennemars heeft ook twee bronzen olympische medailles in zijn prijzenkast liggen. In 2006, op de Olympische Winterspelen van Turijn, werd hij derde op de 1000 meter en de ploegenachtervolging. Zoon Joep (23) kan komende winter al in zijn voetsporen treden, maar zal dan wel van goeden huize moeten komen.

Het winnen van de 1000 meter op de WK in Hamar was namelijk een enorme verrassing, omdat de concurrentie moordend is op die afstand. Alleen in Nederland moet Wennemars al rekening houden met schaatsers als Jenning de Boo, Tim Prins en Kjeld Nuis. Zij strijden eind december op het olympisch kwalificatietoernooi voor een ticket voor de Spelen. Die zijn in februari 2026 in Milaan.

Marathon

Papa Wennemars maakte afgelopen weekend nog enorme indruk door een PR te lopen op de Marathon van Amsterdam. En dat terwijl hij pas twee dagen eerder had besloten om mee te lopen. Niels was erbij en legde alles vast.