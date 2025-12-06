Jorrit Bergsma schaatste zaterdag een nette tijd van 12.45,46 op de 10.000 meter, maar werd later voorbijgestreefd door Davide Ghiotto. De Nederlander is er echter van overtuigd dat hij zijn tijden dit seizoen met "meer ijs in de benen" en "taperen" zal verbeteren.

"Degelijk", klonk de nuchtere reactie van Bergsma bij de NOS op zijn tijd van 12.45,46. "Het is niet slecht. Ik ben er op zich wel tevreden mee. Het is nog geen toprit, maar voor nu ben ik er best tevreden mee", aldus de schaatsveteraan.

"In het begin waren de rondetijden nog niet zo snel als ik wilde", blikte Bergsma terug op zijn rit. "Dat moet eigenlijk wel een stap naar beneden."

'We moeten daar echt zo scherp als een mes zijn'

Bij het reflecteren op zijn eigen rit, verwees Bergsma naar de tijden van Davide Ghiotto, die met een tijd van 12.33.37 de tot dan toe eerste plaats van de Nederlander overnam. Op de vraag of hij de tijden van de Italiaan ook had kunnen rijden is hij eerlijk: "Momenteel nog niet, maar ik hoop dat ik met meer ijs in de benen en met meer taperen ook gewoon de tijden kan rijden die Ghiotto rijdt."

Taperen is een term die wordt gebruikt voor het verminderen van training en inspanning voorafgaand aan belangrijke wedstrijden. "Je kan niet het hele seizoen pieken", legde Bergsma uit. "En wij moeten echt kiezen... het OKT eind van de maand wordt echt een slagveld en wij moeten daar zo scherp als een mes zijn en het liefst ook in februari, dus we kunnen hier nog niet zo scherp staan."

