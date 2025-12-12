Kjeld Nuis staat al heel wat jaren aan de top van de internationale schaatswereld. De 36-jarige Leidenaar is momenteel bezig om zich op te werken naar zijn allerlaatste Olympische Spelen. Tijdens die voorbereiding maakte de topschaatser zijn eigen ouders doodsbang. "Laatst stuurde hij ons een filmpje..."

Nuis heeft er op 36-jarige leeftijd al een mooie schaatscarrière opzitten. Hij is onder meer in het bezit van drie gouden olympische medailles en tal van andere nationale, Europese en wereldtitels. In de serie Athletes to Watch onthult Nuis wat er ten grondslag ligt aan zijn succes. "Ik wist al op heel jonge leeftijd dat ik topschaatser wilde zijn. Ik vond die pakken vet, ik vond die gespierde poten vet, ik vond die brillen vet. Ik wilde dat ook."

'Ballenwedstrijd'

Zijn eigen moeder, Brigitta Nuis, omschrijft hoe de kleine Kjeld was: "Vrolijk, druk. Het was niet het kind waarvan je vergat dat hij er was." Ze vertelt dat Nuis op jonge leeftijd al in de ban was van het schaatsen. "Ik kwam thuis van werk rond 18.30 uur en er lag een briefje van mijn vader met: Ik ben met Kjeld op het slootje. Toen zag ik mijn verkleumde vader met een schijnwerper en een jochie van drie. Het is daarna nooit meer overgegaan."

Ook Nuis zelf blikt terug op een moment uit zijn schaatsjeugd, eentje die hij omschrijft als 'heel gênant'. "Ik heb ook een video van mezelf, daar krijg ik plaatsvervangende schaamte van. Daarin sta ik op een podium alsof het de Olympische Spelen waren, maar het was gewoon een ballenwedstrijd met drie ouders langs de kant."

'Daar maakte hij ons niet blij mee'

Nuis' moeder vervolgt met het benoemen dat het bij zijn zoon altijd harder moest. "Dat had hij als kind al." De schaatser zorgde met die eigenschap voor een beangstigend moment bij zijn eigen ouders. "Laatst stuurde hij ons een filmpje op de fiets vanaf trainingskamp. Daarin ging hij 90/95 kilometer per uur." Nuis was op dat moment in voorbereiding op het huidige schaatsseizoen. "Daar maakte hij ons niet blij mee", vult Roland Nuis (de vader van Kjeld) aan.

Gelukkig voor zijn vader is Nuis zich bewust van zijn gevaarlijke acties, zo verklaart Roland. "Hij is zelf vader en dat realiseert hij zich dondersgoed. Er staan mensen achter hem die hem niet kunnen missen als hij een foutje maakt op dat gebied."

'Doe eens even chill'

Zo is Nuis de trotse vader van zijn vijfjarige zoonje Jax. In de serie vertelt de topschaatser dat hij al zijn vrije tijd in de weekenden met hem spendeert. Verder vindt Nuis het wel lastig om tijd voor zichzelf te nemen, zo onthult hij. "Tijdens rustperiodes kan ik echt vijf dagen lang denken: Wat moet ik nu doen dan? Dan pak ik toch de fiets en ga trainen. Dan kan ik een voorsprongetje pakken. Dit is wie ik ben, maar af en toe moet er wel een trainer tegen me zeggen: 'Doe eens even chill.'"

World Cup Hamar

Dit schaatsseizoen kan Nuis absoluut niet stilzitten. Op zijn geliefde afstanden, de 1000 meter en 1500 meter, slaat fenomeen Jordan Stolz dit seizoen de klok. Tijdens de vierde World Cup-wedstrijd van het seizoen in Hamar heeft Nuis een nieuwe kans om zich te laten zien. Vrijdagavond wordt de 1500 meter verreden.