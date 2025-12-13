Nederlandse schaatser Kjeld Nuis heeft zichzelf verbaasd met zijn derde plek op de 1000 meter bij de World Cup in Hamar. Na een kort nachtje én een valse start waren de omstandigheden niet optimaal voor de 36-jarige. "En nu sta ik hier met een medaille."

Na afloop van de race is Nuis 'mega blij'. Hij werd derde achter Jordan Stolz en Damian Zurek. "Ik baalde wel even van die Pool die net iets sneller was", zegt hij bij NOS over Zurek. Toch had hij wel zien aankomen dat de concurrentie ijzersterk reed.

De Nederlander is dan ook blij met zijn medaille en goede rit. Zeker na een late avond van tevoren. Het programma op vrijdag, waar Nuis de 1500 meter reed, liep uit vanwege problemen met het startpistool. "Ik sliep denk ik rond half drie 's nachts. Dat ik dan dit er nu uitpers en op het podium sta, had ik echt niet gedacht."

"Het ging gewoon heerlijk", vervolgt hij. "Na gisteravond had ik op niks gehoopt. En nu sta ik hier met een medaille, als beste Nederlander. Het is een grote grap."

Zelfvertrouwen

Met name in de slotronde was Nuis oppermachtig. "Dat is ook gewoon zelfvertrouwen. Ik voelde gisteren dat ik lekker reed. Dus ik ben comfortabel genoeg om in de laatste 600 meter mijn handen op de rug te gooien", legt hij uit. "Dan heb ik de snelste slotronde van het veld. Dat is echt kicken."

"Dit is mijn beste 1000 meter van het jaar. Dat ik dit er twee weken voor het OKT uitpers, daar ben ik gewoon heel blij mee." Tussen kerst en oud en nieuw worden de tickets voor de Olympische Spelen van Milaan verdeeld.

Valse start

De start van Nuis was wel twijfelachtig. Na een eerste valse start, leek hij ook bij de tweede poging vroegtijdig te bewegen. "De eerste keer schopte ik mijn schaats in het ijs en voelde ik dat ik niet goed stond." Hij ging daarom bewust weer omhoog om het nog een keer te proberen.

"Maar die tweede keer wachtte hij zo verschrikkelijk lang." Nuis leek dan ook al te bewegen voor het schot en dat had hij zelf ook in de gaten. "Ik dacht: als hij nu nog een keer knalt, dan moet ik hem nemen. Na de rit ben ik nog even naar de starter toe gegaan en heb ik hem bedankt."

