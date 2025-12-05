Hij is inmiddels 36 jaar oud, maar schaatsen kan Kjeld Nuis nog altijd als de beste. De drievoudig olympisch kampioen vecht voor zeer waarschijnlijk zijn allerlaatste kans om nog één keer te schitteren op de Olympische Spelen. Aan het zelfvertrouwen van Nuis ligt het niet, want het boegbeeld van Team Reggeborgh doet een veelbelovende voorspelling.

In aanloop naar de World Cup in schaatstempel Thialf zit het met de mindset van Nuis in ieder geval goed. Hij voelt zich topfit en kijkt in gesprek met de NOS alvast vooruit naar februari. Dan vinden de Olympische Winterspelen plaats en wil Nuis nog één keer schitteren op het allerhoogste podium.

Kjeld Nuis is niet bang

Op de 1500 meter is hij kansrijk, maar met rivalen als Jordan Stolz, Finn Sonnekalb, Joep Wennemars, Tim Prins en Zhongyan Ning is de concurrentie fors. In een interview met de NOS blijkt Nuis echter bepaald niet bang voor zijn rivalen. Als hem gevraagd wordt waar hij dit weekend gaat eindigen, is zijn antwoord duidelijk. "Eerste", klinkt het stellig. "Ja, ik ga er wel voor. Volle bak."

Vertrouwen na sterk begin

Nuis is er van overtuigd dat winst haalbaar is en put vertrouwen uit zijn sterke race in Calgary van vorige maand. Toen werd hij derde achter Sonnekalb en winnaar Stolz. "En dat zal heel dicht bij elkaar. En er zaten wat missertjes (van Nuis, red.) in. Dus het had gewoon gekund."

De sterke start van het seizoen geeft Nuis hoop en vertrouwen. Zoveel zelfs, dat hij alvast vooruit durft te kijken naar Milaan. En dat doet de schaatsgrootheid met de nodige bravoure. "Als ik het hier kan, dan kan ik het straks in februari in Milaan ook. Maar dat weet ik wel, want anderes had ik niet meer meegedaan." Grootspraak is het volgens hem zeker niet. "Dat hebben we denk ik in Calgary wel gezien."

Beslissing valt later deze maand

Of Nuis zich plaatst voor de Olympische Spelen in Milaan wordt pas over een paar weken duidelijk. Van 26 december tot en met 30 november vindt het olympisch kwalificatietoernooi plaats in Thialf. Daar zijn de tickets voor de Winterspelen te verdienen. Voor de vorige Spelen in 2022 liep Nuis plaatsing voor de 1000 meter, waar hij in 2018 nog goud win, mis. Hij revancheerde zich op de 1500 meter door daar zijn titel te prolongeren.

