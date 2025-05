Topschaatser Kjeld Nuis sluit 'emotionele dag' af met een klapper van 8,6 miljoen euro

Topschaataser Kjeld Nuis heeft zijn hart op de goede plaats zitten. De snelheidsduivel schiet weleens uit zijn slof door frustraties, maar doet ook zat constructieve dingen. Zo droeg hij bij aan de actie Wings for Life World Run op zondag 4 mei.

De Wings for Life World Run is een hardloopwedstrijd die sinds 2014 in mei wordt gehouden om geld in te zamelen voor de non-profitstichting Wings for Life. Het geld dat met de wedstrijd wordt opgehaald, wordt volledig afgestaan aan onderzoek naar aandoeningen aan het ruggenmerg.

De Run wordt wereldwijd georganiseerd. In Nederland was er in 2025 een evenement in Breda. Deelnemers bepalen zelf welke afstand te rennen. Nuis schrijft op Instagram dat er 310.719 deelnemers waren. En dat leidde tot een mondiale opbrengst van liefst 8,6 miljoen euro.

'Wat een dag'

"WAT EEN DAG!", aldus Nuis. "Natuurlijk hebben Robert Doornbos en ik veel gelachen in onze “catcher car” maar dit was ook een emotionele dag. Want wat hebben we ons onderweg vaak beseft hoe gezegend we zijn met een gezond lichaam, en gewoon op kunnen staan en lekker bewegen."

Doornbos is een voormalig F1-coureur die tegenwoordig werkt als ondernemer in Dubai en ook regelmatig aanschuift bij het F1-programma van Ziggo Sport.

Strijders

"Wij waren de finishlijn die iedereen onderweg oppikte", zo gaat Nuis verder. "Onderweg ZO veel strijders gezien die liepen, rolden of hinkten, voor diegene die dat niet meer kunnen. Of NOG niet, want we gaan er met z’n allen voor om hier in de toekomst verandering in te brengen. Prachtig! Onvoorstelbaar hoeveel doorzettingsvermogen we hebben gezien. Bij deze wil ik iedereen bedanken die mee heeft gedaan en hopelijk tot volgend jaar!"

Stoeltje

Het afgelopen schaatsseizoen was voor Nuis eentje met niet veel hoogtepunten. Daar was hij deels zelf schuldig aan. Vlak voor de WK afstanden in Thialf blesseerde de specialist op de 1000 en 1500 meter zich bij de World Cup in Thialf. Na een diskwalificatie schopte hij uit woede tegen een plastic stoeltje aan. Daarbij verwondde hij zijn hiel. Er kwamen hechtingen aan te pas. De WK afstanden werden vervolgens geen succes.