De Canadees-Nederlandse topschaatser Ted-Jan Bloemen is op bijzondere wijze verrast tijdens de presentatie van het Canadese schaatsteam voor de Winterspelen in Milaan. Zijn kinderen droegen shirts met daarop teksten om hun vader aan te moedigen en zullen in Milaan aanwezig zijn.

Bloemen kreeg donderdag bij de presentatie van het Canadese olympisch langebaanschaatsteam voor de Olympische Winterspelen een steuntje in zijn rug van zijn kinderen, voordat de Canadese schaatser met Nederlandse roots afreist naar Milaan.

Toen de 39-jarige in Calgary werd gepresenteerd, renden zijn dochter Fiene en zoon Thias naar hun vader toe om hem te omhelzen. Ze droegen rode shirts met de tekst 'Trots op mijn vader' op de voorkant en 'Mijn vader is de beste' op de achterkant.

'Wordt zo geweldig'

Bloemen zal niet alleen met zijn schaatscollega's afreizen naar Milaan. Ook zijn kinderen zullen hun vader vanaf de tribunes in actie zien. Iets waar de schaatser enorm naar uit kijkt. "Het wordt zo geweldig om op de Olympische Spelen te strijden met de kinderen in het stadion. Het is sowieso al bijzonder, maar met de kinderen erbij wordt het nog specialer. Ik ben zo trots op ze en nu kunnen zij ook trots op mij zijn."

Olympische palmares Bloemen

Bloemen won in 2018 goud op de 10 kilometer en zilver op de 5 kilometer bij de mannen tijdens de Spelen in Pyeongchang, Zuid-Korea. "Natuurlijk wil ik winnen. Ik ga er alles aan doen om dat te bereiken", zei Bloemen tijdens de presentatie. "Als ik dat heb gedaan, kan ik tevreden zijn." De Canadezen hebben sinds 1994 bij elke Winterspelen medailles gewonnen op de langebaan en in totaal 42 medailles verzameld in de geschiedenis van het prestigieuze toernooi.

