Topschaatsers staan met opvallende traditie op WK voor joker: ‘Hoe goor zou dat ding zijn?’

Het WK schaatsen in Hamar was een groot succes voor Nederland. Met maar liefst negentien medailles op zak sluiten de Nederlandse toppers het schaatsseizoen spectaculair af. Toch zijn het niet alleen de prestaties die de aandacht trekken. Een opvallende traditie zorgt na afloop voor hilariteit.

In de podcast van Sportnieuws.nl, waarin voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend bespreken, kunnen ze niet om deze traditie heen. “Een hele mooie champignonhoed”, noemt Hoog de mutsen die de schaatsers bij de prijsuitreiking krijgen. Van As ziet het meer als een “theemuts met bloemen”.

Al 30 jaar een traditie

Deze excentrieke mutsen worden al decennialang uitgereikt door twee trouwe fans. “Deze mannen zijn er al zo’n dertig jaar”, begint Van As. “Er zijn beelden van Rintje Ritsma in 1996 waarin hij die muts op heeft.” Hoog vult aan: “Zelfs ik herken ze, met die bloemen erop.”

Dan schiet er een vraag bij Van As te binnen: “Hoe goor zou dat ding zijn?” “Natuurlijk denk jij dat”, reageert Hoog lachend. “Dat is al dertig jaar niet schoongemaakt.” Van As: “Dat staat gewoon stijf van goorheid.” Gelukkig blijkt dat mee te vallen. “Hij gaat in de was”, zegt Hoog opgelucht. “Dus als je als eerste wint, heb je nog een schone muts.”

De Boo steelt de show

De winnaar van de 500 meter, Jenning de Boo, droeg de muts met trots. “Hij had ‘m ook erg lang op”, viel Van As op. “Hij ging er zelfs mee op de foto.” Hoog deelt een hilarisch moment van thuis: “Ik zat te kijken met Kelvin (haar man, red.), en op een gegeven moment zei hij: ‘Heeft hij wel door dat hij die muts nog steeds op heeft?’ Tijdens de foto’s en het interview had hij dat ding nog op. Moet iemand hem niet waarschuwen?” Het duo schiet in de lach bij de gedachte.

Niet iedereen doet mee

Hoog vraagt zich hardop af of het verplicht is om de muts te dragen. Van As, die al jaren een relatie heeft met voormalig schaatser Sven Kramer, kan daar kort over zijn: “Iemand die ik heel goed ken, heeft ‘m nog nooit opgezet.” Hoog zegt lachend: “Hij is denk ik de enige.”

De mooiste muts-drager?

Volgens Hoog en Van As was er één schaatser die de muts met stijl droeg: Miho Takagi, winnares op de 1000 meter. “Het stond haar het mooist", zegt Van As. En Erben Wennemars? Die kon er ook niet onderuit. “Hij zette ‘m onder lichte druk in een interview even op”, vertelt ze. Hoog: “Dat stond hem ook erg goed. Hij werd een soort champignon.”

