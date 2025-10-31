Spanning en sensatie op de 500 meter bij de NK afstanden. Schaatser Sebas Diniz zorgde in de eerste 500 meter met een persoonlijk record voor verbazing. Met zijn tijd van 34.34 gaf hij Jenning de Boo het nakijken. Die moest aan de bak in de tweede race om de titel nog te bemachtigen. Hij revancheerde zich en werd Nederlands kampioen dankzij een sensationeel baanrecord.

Stefan Westenbroek (34.58) en Joep Wennemars (34.62, persoonlijk record) maakten op de eerste 500 meter al indruk met hun tijden. Sebas Diniz ging daaroverheen met een prachtig persoonlijk record van 34.34. Daarmee kwam er veel druk op Jenning de Boo, de favoriet voor de titel.

Het lukte hem in de eerste 500 meter niet om aan de tijd van Diniz te komen. De Boo reed 34.44 en moet dus aan de bak in de tweede, later op vrijdagavond. Hij revancheerde zich dan ook op fantastische wijze: met een baanrecord van 33.98. "Wauw, wauw, wauw! Wat een herstel", klonk het commentaar. Het is de achttiende tijd ooit op de 500 meter.

Kai Verbij

Kai Verbij kwam op de 500 meter ook weer in actie, na lange afwezigheid op het ijs. Samen met Ted Dalrymple sloot hij zich eerder dit jaar aan bij Team Kafra, dat tot op dat moment het project was van Jutta Leerdam en coach Kosta Poltavets. Hij reed een tijd van 35.22 op de eerste 500 meter, later op de avond verbeterde hij zichzelf naar 35.11.

World Cups

De beste vijf rijders op de 500 meter plaatsen zich ook automatisch voor de eerste wereldbekers. Dat zijn dus De Boo (totaal 68.42), Diniz (69.00), Westenbroek (69.06), Wennemars (69.27) en Merijn Scheperkamp (69.41).

Na de NK afstanden staan in november en december vier World Cup-weekenden op het programma. Zeker de wedstrijden in Salt Lake City en Calgary worden interessant, omdat daar wereldrecords verbroken kunnen worden. De banen in de Verenigde Staten en Canada gelden als snelste ter wereld. Het OKT wordt gehouden in Heerenveen en vindt plaats van 26 tot en met 30 december.

