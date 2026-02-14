Antoinette Rijpma-De Jong begint zaterdag met de kwartfinale van de ploegenachtervolging haar vierde Olympische Winterspelen. Haar belangrijkste is echter de 1500 meter, waar ze eindelijk eens 'de perfecte race' wil rijden.

Rijpma - De Jong heeft op dertigjarige leeftijd al drie deelnames aan de Olympische Spelen achter de rug. De Nederlandse pakte in 2018 het olympisch zilver op de ploegenachtervolging in Pyeongchang. Op diezelfde spelen pakte ze brons op de 3.000 meter. Vier jaar later tijdens de spelen in Peking pakte Rijpma-De Jong wederom twee medailles. Nu waren ze allebei brons en werden ze verdiend op de 1500 meter en de ploegenachtervolging.

Voor Rijpma - De Jong ontbreekt het olympisch goud dus nog altijd in haar prijzenkast. Daar kan deze editie van de Olympische Winterspelen in Milaan verandering in gaan komen. Rijpma - De Jong is onderdeel van de ploegenachtervolging en gaat individueel van start op de 1500 meter. Toch is olympisch goud halen niet eens haar belangrijkste doel.

De perfecte race

Rijpma - De Jong wil deze Olympische Spelen vooral een keer haar 'perfecte race rijden', zo vertelt ze tegenover de Telegraaf. De topschaatsster vertelt dat dit haar 'nog nooit is gelukt op de Olymipsche Spelen' en dus is dat haar belangrijkste doel. Rijpma - De Jong is er echter van overtuigd dat als ze haar perfecte race rijdt, dat olympisch goud dan zeker een mogelijkheid is. "Tijdens het olympisch kwalificatietoernooi heb ik laten zien dat ik er kan staan als het echt moet", geeft de Friesin een argument voor haar stelling.

Ondanks dat het voor Rijpma - De Jong haar vierde Olympische Spelen worden, denkt ze nog niet aan stoppen. Naar eigen zeggen vindt ze het schaatsen nog veel te leuk. "Zolang ik merk dat ik nog beter word, zie ik geen reden om te stoppen", luidt de duidelijke conclusie van Rijpma - De Jong.