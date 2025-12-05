Voor de Nederlandse topschaatsers wordt de komende maand cruciaal. Eind december wacht het beruchte OKT, waar startbewijzen voor de Olympische Spelen in Milaan op het spel staan. Maar om daar écht voor het maximale aantal plekken te kunnen strijden, moet er volgens Antoinette Rijpma-De Jong nog wel wat gebeuren. "Dan denk je er te laconiek over", waarschuwt ze.

In Heerenveen kunnen de Nederlandse topschaatsers komend weekend alvast ruiken aan de spanning van het OKT. In Thialf wordt van vrijdag tot en met zondag de derde World Cup-wedstrijd gereden. Naast eremetaal en baanrecords wordt er ook nog steeds om startbewijzen voor de Olympische Spelen geschaatst.

'We zijn er nog lang niet'

TeamNL wil uiteraard het maximale aantal startbewijzen van achttien stuks (negen voor mannen, negen voor vrouwen) bemachtigen. Maar doorvoor moet er nog wel wat gedaan worden. Vooral de langste afstanden zijn dit jaar een hoofdpijndossier. Op zowel de 5000 meter bij de vrouwen als bij de mannen moeten er door Nederlandse schaatsers nog een paar plekjes in het algemeen klassement gewonnen worden. Voor de vrouwen wordt deze afstand wel gereden in Thialf komend weekend. Bij de mannen niet, die gaan de 10.000 meter rijden.

Topschaatsster Rijpma-De Jong waarschuwt dat we er niet te gemakkelijk over mogen nadenken. "Ook al staat Nederland er in die andere klassementen goed op, we zijn er nog lang niet. Ik denk dat we de komende twee World Cups ook nog gewoon heel goed moeten zijn", aldus de 30-jarige rijdster van Team Reggeborgh in gesprek met De Telegraaf.

'Laconiek'

Zelf kende Rijpma-De Jong een 'oké' begin van het schaatsseizoen. Zo won ze een zilveren medaille op de 1500 meter in Salt Lake City. Ook won ze samen met Joy Beune en Marijke Groenewoud de ploegenachtervolging in Calgary. Er lijkt voor haar dus geen vuiltje aan de lucht om de Spelen in Milaan te missen, wegens een slecht OKT. Toch houdt Rijpma-De Jong zichzelf en andere Nederlandse topschaatssters als Femke Kok en Beune scherp. "Als je denkt dat je er nu al bent, denk je er te laconiek over."

World Cup in Thialf

Komend weekend komt Rijpma-De Jong tijdens de World Cup-wedstrijd in Heerenveen in actie op de 1000 meter en 1500 meter. De ploegenachtervolging wordt dit weekend niet vereden in Thialf.