Chloé Hoogendoorn heeft zondag haar tweede medaille op de EK afstanden bemachtigd. Ze werd tweede op de 1000 meter. Ook de Nederlandse Isabel Grevelt en Naomi Verkerk reden een sterke race.

Isabel Grevelt mocht invallen voor de enige Nederlandse olympiër die op de EK afstanden in actie kwam, Anna Boersma. Zij was niet fit genoeg om te starten. Grevelt benutte haar kans uitstekend en zette een tijd neer van 1:16.37. Dat was genoeg voor het brons.

Chloé Hoogendoorn maakte zaterdag nog indruk met haar bronzen medaille op de 1000 meter. Ze reed zondag opnieuw een sterke rit. Haar tijd van 1:16.34 was zelfs goed voor de tweede plek achter Tsjechische winnares Nikola Zdráhalová, die 1:16.06 reed.

Naomi Verkerk

Naomi Verkerk liep de Olympische Spelen op de 1000 meter mis, ondanks haar derde plek op het OKT. Haar positie werd niet veiliggesteld op de matrix en Jutta Leerdam kreeg na haar val een aanwijsplek voor haar favoriete afstand.

Ze liet zondag op de EK wel weer even zien wat ze in huis heeft. Met een knappe tijd van 1:16.40 werd ze vierde achter Zdráhalová, Hoogendoorn en Grevelt.

