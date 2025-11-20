Voor oud-topschaatsster Annamarie Thomas was het wereldrecord van Femke Kok op de 500 meter tijdens de World Cup van Salt Lake City extra speciaal. Daarvoor was zijzelf namelijk de laatste Nederlandse vrouw die wereldwijd de snelste tijd klokte. "Het is niet dat ik dacht: oh, nu ben ik ’m kwijt."

Met haar tijd van 36,09 brak Kok het record van Sang-Hwa Lee op de 500 meter. Sinds 1999 had geen Nederlandse vrouw meer een wereldrecord gereden. De laatste die dat meemaakte was Annamarie Thomas op de 1500 meter. Zij was vorig weekend opgebleven om de topschaatsers in Salt Lake City in actie te zien.

'Handen omhoog op de bank'

“Femke begon die tweede omloop met 10,19. Bij die opening zat ik al met mijn handen omhoog op de bank", vertelt ze aan Schaatsen.nl. "Fantastisch.” Thomas wist dat de kans bestond dat een Nederlandse eindelijk weer een wereldwijd de snelste zou zijn op het snelle ijs in Salt Lake en Calgary. Toch was ze verrast door de prestatie van Kok. “Ik had niet verwacht dat ze het zou doen."

"De eerste dag zat ze best ver van haar persoonlijk record af", legt ze uit. "Maar misschien was de druk er vanaf. Van: joh, ik heb al een persoonlijk record gereden, en opnieuw een Nederlands record.”

Calgary

Thomas genoot van de geweldige rit van de schaatsster van Team Reggeborgh. "Het is niet dat ik dacht: oh, nu ben ik ’m kwijt. Natuurlijk hoopte Ireen (Wüst, red.) het jarenlang te rijden, maar nu was Femke de eerste.” De 54-jarige reed als laatste Nederlandse een wereldrecord in 1999, op de 1500 meter in Calgary. Ze klokte toen 1.55,50. Die tijd werd in 2001 weer verbeterd.

Mogelijk wordt er komend weekend weer voor spektakel gezorgd met records tijdens de tweede World Cup van het seizoen in Calgary. In Salt Lake City wist naast Kok ook de Fransman Timothy Loubineaud te verrassen met een wereldrecord. Hij reed 6.00,23 op de vijf kilometer.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.