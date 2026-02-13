Joy Beune heeft een moeilijke eerste week van de Olympische Winterspelen achter de rug, maar ze moet zich opladen voor haar laatste onderdeel: de ploegenachtervolging. Ze is daarvoor vol in training en krijgt hiervoor complimenten vanuit de sportwereld.

Voor Beune zijn de Olympische Winterspelen in Milaan nog geen groot succes te noemen. Voor het evenement waar het allemaal moest gebeuren, wist ze zich al niet te plaatsen voor haar favoriete afstand de 1500 meter. Een enorme klap voor Beune, maar op de 3.000 meter mocht ze wel in actie komen. Daar was ze erg dichtbij een medaille, maar eindigde ze uiteindelijk op plek vier. Daardoor ontbreekt het eremetaal van de spelen in Milaan nog in haar prijzenkast.

Daar moet de ploegenachtervolging verandering in gaan brengen. Aanstaande zaterdag worden de kwartfinales van dat onderdeel verreden en aanstaande dinsdag worden de medailles verdeeld. Beune zal samen met Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud dit onderdeel rijden en de vrouwen zijn kanshebber voor het goud. Voor Beune is het haar enige kans nog op een medaille en dus zal ze gebrand zijn op een gouden medaille.

Lovende reacties

Onder een prachtige trainingsfoto van Beune wordt er vol lof gereageerd. 'Ijskoude focus'. luidt de caption van de topschaatsster en daar is Angel Daleman het mee eens. "Hele coole foto met een hele coole meid', reageert ze onder de post. Ook Kjeld Nuis en zijn vriend Jenning de Boo zijn onder de indruk van de foto en delen een lovende reactie, net als oud-shorttracker Daan Breeuwsma. Tennisser Jesper de Jong, vriend van Daleman, is zo onder de indruk dat hij de foto een museum inpraat. "Hang dit in het Louvre", luidt zijn advies richting het iconische museum in Parijs.