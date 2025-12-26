Jutta Leerdam kwam vrijdag pijnlijk ten val op de 1000 meter op het cruciale OKT in Thialf. Ze heeft zich daardoor niet geplaatst voor de Winterspelen van Milaan. Na afloop wist ze zich geen raad, maar schaatsicoon Marianne Timmer heeft een opvallend advies. "Ik zou een spandoek gaan maken voor Joy Beune."

Na de val van Leerdam werd er al snel gesproken over een aanwijsplek. Volgens Timmer zou ze die zeker verdienen. "Nou ja, Jutta hoort gewoon op de Olympische Spelen. Ik bedoel, ze is wereldkampioen. Zij hoort daar te staan. Maar goed, wij zijn vanmiddag ook even aan het puzzelen geweest wie. Wie moet dan zijn of haar plekje afstaan?", vraagt Timmer zich af in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Daarvoor moeten ze de matrix raadplegen. Leerdam zou de derde plek van Naomi Verkerk op de 1000 meter kunnen innemen met een aanwijsplek, maar dat is pas plek vijftien op de matrix. Alleen de eerste negen mogen naar de Spelen. De nummers één en twee, Femke Kok en Suzanne Schulting, wisten zich wel direct te plaatsen.

"Dus Jutta zegt net: 'Ik weet niet wat ik moet doen.' Nou, dat weten wij wel", zegt Timmer. "Ik zou een spandoek gaan maken voor Joy Beune, want als Beune zich gaat plaatsen voor drie afstanden, dan schuif je in ieder geval weer twee plekken op."

Spandoek maken

"Ik zou ook een spandoek maken voor Groenewoud", vervolgt Timmer. "Want die zou natuurlijk de 3000, de 5000 meter en de mass start kunnen winnen. Dan ga je alweer zakken op de Matrix, maar dan ben je er nog niet. Nee, dan moet je nog een paar mensen hebben die een dubbele bezetting in gaan nemen."

Daarom heeft ook Kok een spandoek nodig. Die kan zich zondag ook nog plaatsen op de 500 meter. Het zal dus nog niet zo makkelijk worden om een aanwijsplek te krijgen. "Niks is vanzelfsprekend, want je bent nu afhankelijk." Een andere optie is om de plek van Schulting af te staan aan Leerdam. "Maar is dat dan helemaal eerlijk?", vraagt Timmer zich af.

Er is nog een betere manier voor Leerdam om een ticket voor de Spelen te bemachtigen. Ze kan zichzelf ook nog plaatsen op de 500 meter of 1500 meter. Maar dan zal ze wel hersteld moeten zijn van de harde klap op het ijs. "Daar wordt het wel wat makkelijker van, ja."

Jake Paul

Jake Paul, de verloofde van Leerdam, was vrijdag aanwezig in Thialf en zag zijn geliefde in tranen het ijs verlaten. "Ze zitten allebei in de hoek waar de klappen vallen", zegt Timmer. De Amerikaanse bokser brak vorige week nog zijn kaak in het veelgesproken gevecht met Anthony Joshua.

