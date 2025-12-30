Jutta Leerdam viert dinsdag haar 27ste verjaardag, maar mogelijk heeft ze nog iets anders te vieren. De topschaatsster ging bij het OKT op de 1000 meter onderuit en werd daardoor afhankelijk van een aanwijsplek om haar favoriete afstand te mogen rijden op de Olympische Winterspelen. Het lijkt er na de laatste afstand op het kwalificatietoernooi op dat ze daar inderdaad op kan rekenen.

Leerdam behoort al jarenlang tot de absolute wereldtop op de 1000 meter. Ze werd in 2020 en 2023 wereldkampioene en pakte bij de vorige Spelen een zilveren medaille. Ook dit seizoen won ze al twee keer een World Cup en dus leek het een formaliteit dat ze een ticket voor Milaan binnen zou gaan hengelen. Het liep echter totaal anders, want Leerdam viel op de openingsdag van het OKT.

Femke Kok won voor Suzanne Schulting en Naomi Verkerk en dus kwamen die drie schaatssters op de matrix terecht. Verkerk belandde echter op de allerlaatste plek en was dus allerminst zeker van deelname aan de Spelen. Leerdam, die zich op de 500 meter wel plaatste, vertelde na haar val te hopen op een aanwijsplek en dat zou dan ten koste gaan van Verkerk.

Leerdam toch op 1000 meter na val

De kans lijkt erg groot dat het ook gaat gebeuren, want aan het einde van het OKT valt Verkerk precies buiten de boot. Ze staat op de vijftiende plek in de matrix en na het weghalen van de dubbele namen is ze de tiende schaatsster die daarop te vinden is. Nederland mag maar negen vrouwen afvaardigen naar Milaan en dus zal Verkerk normaal gesproken het kind van de rekening gaan worden.

Aangezien Nederland op de Spelen drie vrouwen mag laten starten op de 1000 meter moet er naast Kok en Schulting één van de andere zeven deelneemsters aangewezen worden. Leerdam zal met haar status de grootste kanshebster zijn. NOS-analist Mark Tuitert vermoedt dat zij het dan ook zal worden: "Het is zuur voor Verkerk, maar ik denk dat Leerdam nu staat te juichen. De selectiecommissie is direct klaar."

Anna Boersma

Een andere optie voor de KNSB is dat Boersma voor de 1000 meter wordt aangewezen. Zij was namelijk van alle andere vrouwen die naar Milaan gaan de rijdster met de hoogste klassering (vijfde) op de kilometer. Boersma reed echter nog nooit een grote individuele wedstrijd op deze afstand.

Het is wel nog even afwachten, want de KNSB maakt uiterlijk op zondag 4 januari de definitieve selectie voor de Olympische Winterspelen.

