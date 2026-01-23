De echte grote namen komen pas later dit weekend in actie, maar voor Nederland is de afsluitende World Cup in Inzell op een geweldige manier begonnen. In de zogeheten B-groep maakten twee bekende landgenotes veel indruk op de 500 meter.

Isabel Grevelt en Suzanne Schulting kwamen al vroeg op de vrijdag in actie in Duitsland. En dat deden ze met veel succes op de kortste schaatsafstand. De twee waren duidelijk een maatje te groot voor de overige concurrenten uit de B-groep.

Winst voor Isabel Grevelt

Grevelt won de wedstrijd met een prima tijd: 37.83, vlak voor Schulting. Zij noteerde 37.95. Daarmee waren ze de enige twee vrouwen die onder de 38 seconden doken op het Duitse ijs. De Noorse Julie Nistad Samsonsen werd met 38.15 derde in Inzell.

Opmerkelijke keus Suzanne Schulting

Voor Schulting is het de laatste 500 meter van dit weekend. De afstand wordt weliswaar tweemaal verreden, maar de veelbesproken schaatsster van Team Essent kiest er voor om maar een keer van start te gaan. Wel rijdt ze nog de 1000 meter. Grevelt doet wel 'gewoon' twee keer mee en rijdt ook de 1500 meter in de B-groep. Daarnaast komt ze in actie op de Team Sprint, samen met Marrit Fledderus en Naomi Verkerk.

Discussie over Suzanne Schulting

Schulting komt tijdens de Spelen van Milaan ook in actie op de 1000 meter. Daarnaast rijdt ze ook de 1500 meter op het shorttrackijs. Mogelijk komt ze in die sport, waar ze al driemaal olympisch goud won, ook op de 1000 meter en de relay op het ijs. Daarover was eerder dit jaar het nodige te doen. Schulting reed lange tijd geen shorttrackwedstrijden, maar deed tijdens het NK mee en kreeg mede door haar prestaties daar een aanwijsplek.

Dat ging echter wel ten koste van een andere Nederlandse: Diede van Oorschot. Op de EK shorttrack was Schulting dan weer afwezig vanwege het trainingskamp in Collalbo met Team Essent. En dat zorgde dan weer voor discussie, onder meer ex-topshorttracker Sjinkie Knegt begreep niet dat Schulting er op de EK niet bij was om te oefenen en wedstrijdritme op te doen.

