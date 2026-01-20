De Nederlandse schaatsers die naar Inzell (Duitsland) afreizen zijn bekend. Dinsdag maakte schaatsbond KNSB de selectie bekend voor de laatste World Cup vóór de Olympische Spelen bekend. Eén olympiër ontbreekt: Anna Boersma. Zij kiest voor een andere voorbereiding. Andere gevestigde namen als Femke Kok, Joy Beune, Jutta Leerdam, Jenning de Boo, Joep Wennemars en Kjeld Nuis verschijnen wel weer op het ijs voor het laatste testmoment.

De meeste olympiërs sloegen namelijk de afgelopen EK afstanden over. Zo gingen de rijders van Team Reggeborgh naar Spanje en koos Team Essent voor het Italiaanse Collalbo. Boersma (Team Staan) was wel actief op het landentoernooi in Polen. Bij afwezigheid van de Nederlandse toppers kon ze geen gooi doen naar het eremetaal.

Joy Beune op 1500 meter in Inzell

Ook de laatste World Cup (in Hamar) werd door het gros overgeslagen. Veel schaatsers hielden toen rust voor het naderende olympisch kwalificatietoernooi (OKT), waar de tickets werden verdeeld. Daar viel wereldkampioene Joy Beune buiten de zitjes voor de 1500 meter. Op die afstand rijdt ze wel in Inzell. Beune is achter Miho Takagi en Antoinette Rijpma-de Jong de nummer 3 in de World Cup-tussenstand.

Wat verder opvalt is dat Suzanne Schulting en Angel Daleman ieder één 500 meter rijden. Femke Kok, Jutta Leerdam, Isabel Grevelt en Marrit Fledderus rijden ze wel allebei. Die laatste twee vormen met Naomi Verkerk ook het trio voor de teamsprint. Bij de mannen doet Joep Wennemars eveneens maar één 500 meter. Hij pakte op het OKT tickets voor drie afstanden, maar de 1500 meter laat hij schieten in Inzell.

Selectie Nederland voor World Cup in Inzell

Vrouwen

500 meter (1): Femke Kok, Jutta Leerdam, Marrit Fledderus, Suzanne Schulting en Isabel Grevelt

500 meter (2): Femke Kok, Jutta Leerdam, Marrit Fledderus, Isabel Grevelt en Angel Daleman

1000 meter: Jutta Leerdam, Femke Kok, Suzanne Schulting, Marrit Fledderus en Naomi Verkerk

1500 meter: Antoinette Rijpma-De Jong, Marijke Groenewoud, Joy Beune, Chloé Hoogendoorn en Isabel Grevelt

3000 meter: Marijke Groenewoud, Joy Beune, Merel Conijn, Bente Kerkhoff en Antoinette Rijpma-De Jong

Team Sprint: Marrit Fledderus, Naomi Verkerk en Isabel Grevelt

Mass Start: Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff

Mannen

500 meter (1): Jenning de Boo, Sebas Diniz, Joep Wennemars, Stefan Westenbroek en Merijn Scheperkamp

500 meter (2): Jenning de Boo, Sebas Diniz, Stefan Westenbroek, Merijn Scheperkamp en Kayo Vos

1000 meter: Jenning de Boo, Joep Wennemars, Kjeld Nuis, Tim Prins en Merijn Scheperkamp

1500 meter: Tijmen Snel, Kjeld Nuis, Tim Prins, Louis Hollaar en Marcel Bosker

5000 meter: Stijn van de Bunt, Chris Huizinga, Marcel Bosker, Jorrit Bergsma en Beau Snellink

Team Sprint: Stefan Westenbroek, Jenning de Boo en Merijn Scheperkamp

Mass Start: Jorrit Bergsma en Stijn van de Bunt

