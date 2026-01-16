Gerard Sierksma (80), de uitvinder van de beruchte schaatsmatrix, heeft gereageerd op de lawine aan kritiek die is ontstaan op het model na het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Volgens de Groninger werkt het model juist uitstekend.

Het veelbesproken model van de KNSB leverde, zoals wel vaker is gebeurd in de geschiedenis, tijdens en na het OKT de nodige kritiek op. Nu de storm wat is gaan liggen, besloot Sierksma zijn visie op het model te geven. Volgens de 80-jarige Groninger werkt de matrix juist uitstekend.

"Dit systeem heeft zijn waarde allang bewezen. Het is eerlijk en geeft duidelijkheid. Het werkt nog altijd als een trein", liet hij deze week aan Dagblad Van Het Noorden weten.

'Slachtoffer' Tim Prins

Tim Prins werd in december kind van de rekening van het model. De Friese schaatser had de negende plek op de matrix achter zijn naam gezet dankzij zijn derde plek op de 1500 meter tijdens het OKT in Thialf. Normaliter zou hij daarmee een plek voor de Olympische Winterspelen hebben veiliggesteld, maar niets was minder waar. Technisch directeur Remy de Wit gaf de voorkeur aan Marcel Bosker op de ploegenachtervolging, waardoor Prins afviel.

Nederland mag in totaal negen mannen afvaardigen naar de Winterspelen in Milaan, waardoor Kjeld Nuis, die zich al gekwalificeerd had op de 1000 meter, Prins' startplek op de 1500 meter zal overnemen. De voornaamste reden van de bond om Bosker de voorkeur te geven op de ploegenachtervolging boven Prins op de 1500 meter is omdat de bond de kans op een medaille voor Bosker op de discipline groter acht dan voor Prins op de 1500 meter.

'Is natuurlijk ontzettend zuur'

Sierksma snapt de teleurstelling van Prins, maar plaatst daarbij ook een kanttekening. "De eerste zes op de matrix na het OKT zijn zeker. Prins wist dat hij als nummer 9 van de matrix op de wip zat, dus hij moet eigenlijk niet zeuren. Al begrijp ik ook dat dit natuurlijk een menselijk drama is. Die jongen heeft er alles voor gedaan en als je dan zo net buiten de boot valt, is dat natuurlijk ontzettend zuur."

