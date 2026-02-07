De Nederlandse fans van het schaatsen en andere sporten op de Olympische Winterspelen krijgen de komende weken een hele mooie kans. Via een veiling voor een speciaal doel krijgen de supporters kans om aan unieke items te komen van de olympiërs van Team NL.

Het schaatspak waarin Joy Beune zaterdagmiddag de 3000 meter schaatst, is direct na de wedstrijd te koop op de online TeamNL-veiling. Dat geldt ook voor de Nederlandse vlag van de openingsceremonie van vrijdag en veel andere wedstrijdattributen op de Winterspelen. Veel Nederlandse sporters zijn enthousiast over de veiling via het online platform van MatchWornShirt, omdat de opbrengst naar de vereniging gaat waar zij zelf als kind ooit begonnen.

Zo kunnen geïnteresseerden na de olympische wedstrijd direct bieden op de bril van snowboarder Melissa Peperkamp, het skeleton-wedstrijdpak van Kimberley Bos en de tas van schaatser Jenning de Boo. Pakken worden niet gewassen, maar wel bacterieel gereinigd door specialisten van het veilingplatform.

Club waar het ooit begon

"Topsporters houden een warm gevoel voor de club waar het ooit begon", weet directeur topsport André Cats. "Ze willen kinderen actief inspireren en stimuleren om te gaan sporten, om te ontdekken wat dat met je doet. We hopen dat deze veiling het belang zichtbaar maakt van al die sportverenigingen waar het Nederlandse talent opgroeit."

Eerste items

Vanaf zaterdag worden de eerste onderdelen afgewerkt en dus is ook bekend op items van welke sporters de bieders het eerst kunnen rekenen. Zaterdag is direct de 3000 meter met Beune, Merel Conijn en Marijke Groenewoud aan de start. Op de zondag komen snowboardsters Peperkamp, Romy van Vreden en Michelle Dekker in actie op de parallelreuzenslalom en de big air. Op het ijs verschijnen die dag Stijn van de Bunt, Marcel Bosker en Chris Huizinga voor de 5000 meter. Maandag is het aan Femke Kok, Jutta Leerdam en Suzanne Schulting op de 1000 meter.