Het plotselinge vertrek van Merel Conijn tijdens de NK allround schaatsen zorgde twee weken gelezen voor flink wat vragen. Inmiddels heeft de topschaatsster zelf duidelijkheid gegeven over de reden, maar in de Sportnieuws.nl-podcast blijven voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zich verbazen over het verhaal.

“Laten we het even over Conijn hebben. Dat was natuurlijk ook opvallend”, begint Van As. “Op de NK had ze de 500 meter wel geschaatst, maar vervolgens reed ze de 3000 meter niet. Nu komt ze met een opvallende verklaring.”

Conijn stelde afgelopen weekend dat ze simpelweg niet fit was rond de NK. “Ze voelde zich niet goed", hoorde Van As. "Dat had ze in de ochtend ook al overlegd met haar trainers, maar die zeiden gewoon dat ze moest gaan schaatsen. Zij dacht: ‘Ik wil mijn lijf niet kapot maken, dus ik ga niet.’ Dat was de echte beweegreden om niet te starten."

Aanwijsplekken WK

In eerste instantie was naar buiten gekomen dat Conijn zich dusdanig ergerde aan de gang van zaken rond de aanwijsplekken voor de WK allround, dat ze niet verder wilde schaatsen. Nu komt de winnares van olympisch zilver op de 5000 meter dus met een andere uitleg. "Niet zo vaag doen", stelt Van As over de gang van zaken. "Zeg dan meteen dat je je niet goed voelt!”

Waar er volgens de regels van de KNSB maximaal twee aanwijsplekken voor de WK mogen worden gegeven, werden er dit keer drie uitgedeeld. De schaatsbond weer Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong aan, waardoor er via de NK geen startbewijzen meer te verdienen waren. En daar was Conijn niet over te spreken.

Uitleg coach

De verklaring van haar coach Jillert Anema zorgde voor extra verwarring bij Hoog en Van As. “Ook vanuit die coach”, zegt Hoog. “Hij zei dat ze pissed was op de KNSB, dus dat ze naar huis ging. Dat was ook zo, maar de grootste reden was dat ze zich niet goed voelde. Die coach wist dus dat ze zich niet goed voelde.”

Volgens Hoog had dat gewoon duidelijk gezegd moeten worden. “Zeg dan als coach zijnde gewoon op tv dat ze zich niet lekker voelt en dat ze daarom naar huis is. Waarom zou hij zeggen dat ze boos is op de KNSB? Wil je dan als coach nog een punt maken of zo?”

Van As probeert nog een verklaring te vinden voor de situatie. “Misschien was het ook zijn emotie? Misschien was hij ook pissed?” Hoog knikt. “Dat hij Merel Conijn even voor de bus gooit en zegt dat ze pissed is op de bond.”

Voor Van As draait het uiteindelijk vooral om communicatie. “Zo vaag. Dit is gewoon communicatie: wat breng je naar buiten en wat niet.” Hoog ziet er ook wel de humor van in. “Ze moeten allemaal gewoon even mediatraining krijgen. Al is het ook wel weer leuk, want nu kunnen wij er weer lekker over praten.”

Toch sluit Van As positief af. “Ze heeft uiteindelijk het seizoen voor haar fijn afgesloten, want ze heeft afgelopen weekend nog een marathon gereden in Groningen."

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl het sportweekend. In deze aflevering gaat het onder meer over de start van het nieuwe Formule 1-seizoen, waarin Max Verstappen nog moet wennen aan de veranderingen. Ook komen de gouden medailles van Jenning de Boo en Femke Kok op de WK sprint uitgebreid voorbij. Benieuwd? Beluister de podcast via je favoriete podcastapp of hieronder: