De Olympische Spelen in Italië zijn niet de Spelen geworden van Suzanne Schulting. De koningin van Peking kon het zowel op de lange baan als in de shorttrackhal niet bolwerken. Tot overmaat van ramp zag ze vriend Joep Wennemars ook naast eremetaal grijpen. Reden genoeg voor de Friezin om haar zinnen te verzetten bij een andere sport.

Het hadden zulke mooie Spelen kunnen zijn voor Suzanne Schulting. De 28-jarige schaatster mocht zowel op de langebaan als in het shorttrack in actie komen. Daarmee waren haar kansen op nieuw olympisch succes verspreid en groter. Het liep echter volledig in de soep voor Schulting.

Schulting wist zich tijdens het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT) te plaatsen voor de 1000 meter op de lange baan. De schaatster van Team Essent ging met veel verwachtingen van start, maar kon het niet waar maken. Ze eindigde uiteindelijk op een achtste plek, ruim drie seconden achter olympisch kampioen Jutta Leerdam.

Shorttrack

Dan moest het maar gebeuren in de shorttrackhal, moet Schulting vervolgens gedacht hebben. Door een gebroken enkel kwam ze bijna twee jaar niet in actie bij de sport waar ze in Peking nog twee keer goud veroverde. Op de 1500 meter zou ze immers nog in actie komen, op de relay was ze reserve bij de vrouwen.

Na veel commotie rond haar als persoon koos bondscoach Niels Kerstholt er voor om haar niet op te stellen voor de relay. Zo zouden de andere Nederlandse shorttrackers niet meer goed door een deur kunnen met Schulting. Tot overmaat van ramp viel ze in de halve finale van de 1500 meter, waardoor aan al haar olympische dromen een einde kwam.

IJshockey

Reden genoeg voor Schulting om haar geluk dan maar uit een andere sport te halen. Op beelden in de story op haar persoonlijke Instagram-account valt te zien dat ze aanwezig is bij het ijshockey. Tijdens de strijd om de derde plaats bij de mannen tussen Slowakije en Zweden is de drievoudig olympisch kampioene aandachtig toeschouwster. Uiteindelijk zou ze Finland met 6-1 zien winnen en zo het brons pakken.

Het zijn sowieso niet de Olympische Spelen van Schulting en haar naasten. Vriend Joep Wennemars was hoofdpersoon bij een van de meest pijnlijke verhalen van deze Spelen. Na zijn dramatische uitschakeling op de 1000 meter, door toedoen van de Chinees Lian Ziwen, miste Wennemars Junior ook op een haartje het podium op de 1500 meter. Daar was hij goed voor een vierde plaats. Of ook hij aanwezig was bij het ijshockey is niet bekend.

Toekomst

Voor Schulting zijn deze Spelen ook meteen haar minst succesvolle. In 2018 pakte ze in Pyeongchang eenmaal goud en daarnaast een bronzen plak. In Peking was de geboren Groningse de koningin van het shorttrack met twee olympische titels en pakte ze ook nog een keer zilver en brons. Wel kijkt ze vol vetrouwen naar de toekomst, waardoor Nederland nog niet het laatste van haar heeft gehoord.