Joep Wennemars was na zijn derde plek op de 500 meter nog niet helemaal zeker van deelname aan de Olympische Winterspelen, maar maandag maakte hij aan alle onzekerheid een eind. De zoon van voormalig topschaatser Erben werd tweede op de 1000 meter en dus treedt hij definitief in de voetsporen van zijn vader. Dat zorgde voor een heleboel opluchting.

Wennemars leek vlak na zijn race nog vrij onderkoeld, maar dat was in de catacomben wel anders. "Ik ben zo blij dat ik me niet euforisch voel, maar bijna een soort van... ik kan wel janken", stamelde de regerend wereldkampioen in gesprek met Sportnieuws.nl.

"Het was gewoon zo'n moeilijk parket waar ik in zat. Gewoon echt een klote loting, als enige van de favorieten. Dan is het een tijdrit en moet je het maar gaan doen", verwees hij naar het feit dat hij niets had aan tegenstander Wesly Dijs.

'Het was nog rommelig ook'

Wennemars had het enorm zwaar, maar slaagde dus wel in zijn doel: "Ik moest alles uit de kast halen, het was nog rommelig ook. Het was echt geen perfecte rit, maar het is gewoon dat alles in mij het wilde laten zien en ik kon nog drie keer aanzetten.

De 22-jarige Wennemars heeft dinsdag de kans om zich, net als Femke Kok bij de vrouwen, op drie afstanden te plaatsen. Hij rijdt dan nog de 1500 meter op het OKT en moet dan opnieuw bij de eerste drie zien te eindigen. "Ik start op twee afstanden op de Spelen en ik ga er alles aan doen om er nog eentje bij te pakken."

In voetsporen van vader Erben

De schaatser van Team Essent treedt met zijn definitieve plaatsing voor de Spelen in de voetsporen van zijn vader. Erben deed in zijn loopbaan in totaal drie keer mee aan het toernooi. Voor Wennemars junior gaat het zijn debuut worden.

Wennemars kan in februari de eerste in zijn familie worden met een olympische titel. Vader Erben pakte weliswaar drie individuele gouden medailles op WK afstanden, maar op de Spelen lukte hem dat nooit. In 1998 maakte een val een vroegtijdig einde aan zijn toernooi, in 2002 presteerde hij minder dan verwacht en in 2006 pakte hij brons op de 1000 meter en de ploegenachtervolging.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.