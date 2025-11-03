Femke Kok en Marrit Fledderus vlogen elkaar in de armen na de 500 meter op de NK afstanden. De twee topschaatssters van Team Reggeborgh streden in hun onderlinge rit tegen elkaar, maar na de finish wist Kok meteen hoe laat het was. Kok vertelt over de bijzondere band die de twee hebben en waarom ze zo blij is dat ze samen naar de World Cups mogen.

Het gebaar zorgde voor een warm moment in schaatstempel Thialf. De twee vriendinnen die naar elkaar gebaarden en knuffelden op het ijs. Schaatsicoon Ireen Wüst noemt het een 'heel leuk moment'. Kok: "We trainen natuurlijk het hele jaar samen. We weten wat we aan elkaar hebben en we hebben het heel leuk in de ploeg. Zij komt over de finish en ze kijkt zó boos. Ik dacht: 'Waarom kijkt ze nou zo boos?' Ik zei tegen haar dat ze tweede is, maar ze hoorde me niet in zo'n vol Thialf. Dus ik gebaarde naar haar en toen dacht ze: 'Oh yes'. Ze had niet helemaal scherp wat de anderen hadden gereden", zegt Kok in de schaatspodcast van de NOS.

'Hele goede vriendinnen'

Pas toen Fledderus door had dat ze zich geplaatst had voor de wereldbekers in onder meer Salt Lake City en Calgary, kwam er een grote lach op haar gezicht en kon ze het feestje vieren met Kok. "Ik ben hele goede vriendinnen met haar. We kennen elkaar al heel lang. Bij de junioren reden we altijd samen de World Cups en zelfs als pupil trainden we samen bij de club. Dat je samen deze reis doet, is heel erg bijzonder. Het is toch een soort reis, want je begint bij de pupillen en toen waren we al samen. Dat is heel erg mooi."

'Net een Siamese tweeling'

Volgens Kok zijn zij en Fledderus verbonden met elkaar. "Je ziet gedurende de jaren steeds mensen afhaken. Niet iedereen haalt de top, maar wij hebben dat wel gedaan met z'n tweeën." Wüst moet lachen om de twee schaatsvriendinnen. Zij zat bij hen in de ploeg en noemt ze 'soms net een Siamese tweeling'. "Soms weet je echt niet wie wie is."

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties.

Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.