Inmiddels is Jordan Stolz een gevreesde superkampioen die op diverse afstanden lachend naar goud schaatst. Vier jaar geleden was hij een 17-jarige nieuwkomer in de schaatstop. Destijds zei hij iets wat hem nu nog achtervolgt.

Stolz was al present bij de Olympische Winterspelen van 2022. Hij liet dat seizoen bijzondere dingen zien in de World Cup, maar op het olympisch ijs te Beijing kwam hij er in de strijd om de plakken niet aan te pas.

Pizza

Wel was het toen al voor iedereen te zien dat Stolz een talent van de buitencategorie was. De lokale krant Milwaukee Journal Sentinel wilde weten hoe de tiener zich voorbereidde op krachtmetingen met veel oudere concurrenten. In het artikel kwam te staan: "Hij eet voor elke training een pizza."

Die opmerking, die onder het kopje 'interessante feiten over Jordan Stolz' stond, is de jaren daarna aldoor in andere artikelen en portretten opgerakeld. Inmiddels is de regerend wereldkampioen allround wel klaar met die reputatie dat hij niet van pizza's af kan blijven.

Pasta

Het Amerikaanse magazine People (een van de grootste uitgaves van de Verenigde Staten) besloot de kwestie te onderzoeken: is Stolz echt zo verzot op de Italiaanse lekkernij? Zo ontstond een stuk met de titel "Eet olympiër Jordan Stolz echt elke dag voor training een pizza? Dit is de waarheid (exclusief)." En in het stuk staat dat Stolz "een misverstand rechtzet". Het is een belangrijke kwestie!

Does Olympian Jordan Stolz Really Eat Pizza Every Day Before Training? Here's the Truth (Exclusive) https://t.co/ww2fJJPPRb — People (@people) January 21, 2026

De waarheid is dat hij, dit voel je wellicht al aankomen, zeker niet voor elke training een pizza naar binnen werkt. "Nee, ik eet niet elke dag een pizza. Maar wel vrij vaak", zegt hij tegen People. "Ik eet graag Italiaans, pizza of pasta. Ja, ik heb dat vier jaar geleden inderdaad gezegd en het bleef bij mensen hangen."

Milaan

Zodra in Milaan zijn olympische medaillejacht is afgerond, trekt hij graag de Italiaanse stad in om restaurantjes te testen. "Ik denk dat ik in Milaan wel goed eten ga vinden. En ik ben eerlijk gezegd erg dol op pasta. Wat toetjes betreft kies ik voor de cheesecake van mijn moeder."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.