Topschaatser Davide Ghiotto won dinsdag een gouden olympische medaille in eigen land. De Italiaan werd samen met Andrea Giovannini en Michele Malfatti eerste op de ploegenachtervolging. Dat vierde de 32-jarige emotioneel met zijn zoontje Filippo.

Ghiotto heeft in zijn schaatscarrière heel wat bereikt, maar olympisch goud ontbrak nog. Dat heeft hij tijdens de Spelen in Milaan dankzij de winst op de ploegenachtervolging toch nog bemachtigd. Na afloop van de race was hij dan ook emotioneel, zeker toen hij zijn 4-jarige zoontje zag.

Die was aanwezig in de schaatshal in Milaan en werd na de huldiging snel naar de topschaatser toe gebracht. Er volgde een innige knuffel tussen vader en zoon, waarbij de tranen in de ogen van Ghiotto stonden.

De schaatser is al jaren samen met zijn vriendin Susy Balzarin. Zoontje Filippo kreeg in maart 2025 ook nog een broertje: Nicolò.

De Italiaanse fans in Milaan konden dus weer juichen voor hun landgenoten. Dat konden ze ook al doen voor Francesca Lollobrigida. Zij won goud op de 3000 en 5000 meter. Ook de topschaatsster vierde dat met haar kind. Haar zoontje Tomasso (2) was erbij om zijn moeder aan te moedigen.

Ghiotto viel eerder in Milaan nog niet in de prijzen. Hij werd zesde op de 10.000 meter en vierde op de 5000 meter.

Nederlanders ploegenachtervolging

De Nederlandse mannen verloren in de halve finale van de Italianen op de ploegenachtervolging. In de strijd om brons verloren Stijn van de Bunt, Jorrit Bergsma en Chris Huizinga van China.