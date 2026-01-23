Bij de Olympische Winterspelen 2026 in Italië gaan de deelnemende topsporters laten zien wat ze in hun mars hebben. Hun prestaties zijn het resultaat van hun extreme toewijding en offers. Niels Wennemars, het jongere broertje van schaatskampioen Joep Wennemars, legt uit dat die passie aanstekelijk werkt.

Niels Wennemars komt uit een schaatsgezin, want vader Erben Wennemars was in de jaren 90 en 00 een prijzenpakkende sprinter. Hij werd bijvoorbeeld tweemaal wereldkampioen sprint, terwijl Joep Wennemars naar het olympische ijs in Milaan afreist als regerend wereldkampioen 1000 meter.

Eva Jinek

Bij de talkshow Eva legt Niels Wennemars uit wat de invloed van zijn topsportende familieleden op hem is. Zelf is hij een fanatiek beoefenaar van fitness. Hij maakt onder meer video's voor social media over Hyrox, waarbij fitnessoefeningen worden afgewisseld met telkens 1 kilometer rennen.

Wennemars komt in Eva aan het woord in het kader van een reeks portretten van 'de mensen achter het succes dat lonkt', zoals presentatrice Eva Jinek het zegt. Een camerateam zoekt hem op in Dalfsen, waar het gezin al tijden woont.

Niels Wennemars timmert lekker aan de weg als vlogger annex influencer op social media. Zeker sinds hij samenwerkt met De Bankzitters gaat het hard met het aantal volgers.

Verschillen

Van het gezin zijn Erben, moeder Renate Wennemars en Niels zelf nog over in Dalfsen. "Mijn broer is verhuisd naar Heerenveen", legt Wennemars uit, want Joep kan vanuit die plek makkelijker trainen in Thialf.

"Joep en ik verschillen best wel veel van elkaar. Dat is eigenlijk best lastig. Joep leeft vanaf, denk ik, zijn tiende al het leven dat hij op de dag van vandaag nog leeft. Hard voor zichzelf, gedisciplineerd. Als hij ergens aan begon, wilde hij het afmaken. Dat was op school zo en met sporten zo."

Ambitie

Bij Niels Wennemars lag het ambitieniveau wat lager, zeker in sportief opzicht. Maar hij merkt dat hij de fanatieke inborst van Joep gaandeweg heeft overgenomen. "Het is toch je grote broer. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik meer heb bereikt in mijn leven dan ik anders zou hebben gedaan.'

Vervolgens zien we Niels Wennemars een stukje rennen. Een kilometer of drie van huis staat een toren met een trappenhuis dat zich uitstekend leent voor een training. "De Buffeltoren, zo noemen we het", legt hij uit. Ook Joep kwam er vaak heen om zich af te buffelen op de trappen.